La muerte de Kaylee Hottle, actriz de “Godzilla vs. Kong”, dejó varias interrogantes para su familia, luego de que sus padres revelaran que no conocen a los dos jóvenes que viajaban con ella en el automóvil cuando ocurrió el accidente del pasado 21 de julio.

Joshua Hottle, padre de la actriz, explicó a TMZ que la joven de 18 años se encontraba de visita en Maryland, Estados Unidos, junto a una amiga; sin embargo, esta última no estaba en el vehículo al momento del impacto.

De acuerdo con su testimonio, Kaylee viajaba en el asiento trasero junto a las dos personas que no fueron reconocidos por sus familiares como parte de su círculo cercano. Hasta ahora, sus padres tampoco han podido confirmar qué relación tenía con el conductor de 19 años ni con el otro pasajero.

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La investigación continúa y la familia mantiene comunicación con un detective para esclarecer lo ocurrido.

La actriz falleció a causa de un traumatismo por objeto contundente y múltiples contusiones. Las autoridades determinaron que su muerte fue accidental. Tras el choque, fue encontrada inconsciente y trasladada a un hospital, donde fue declarada sin vida.

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El conductor sufrió lesiones que no ponen en riesgo su vida, mientras que el tercer ocupante rechazó recibir atención médica en el lugar. La Oficina del Sheriff del Condado de Frederick informó que el joven no presentaba indicios de haber consumido alcohol al momento del accidente, aunque los resultados de las pruebas toxicológicas aún están pendientes y podrían tardar alrededor de 10 días.

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Hasta el momento, la familia de Kaylee Hottle no ha anunciado la fecha de los servicios conmemorativos ni del funeral.

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Hottle alcanzó reconocimiento internacional por interpretar a Jia en “Godzilla vs. Kong”.

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