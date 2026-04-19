¿Quién es Luis Carrera, el mexicano que reemplazó a Bryson DeChambeau en LIV Golf México?

Unas horas antes de que empiece la Ronda de Campeonato del LIV Golf México, el estadounidense Bryson DeChambeau anunció su retirada del torneo por molestias en una de sus muñecas.

Su salida provocó decepción en cientos de aficionados que asistieron al Club de Golf Chapultepec para apoyarlo todo el fin de semana, pero, para el mexicano Luis Carrera, significó una oportunidad de oro de poder jugar en casa.

La salida de DeChambeau le abrió la puerta al golfista de reserva, Luis Carrera, nacido en Naucalpan, de jugar los últimos 18 hoyos del torneo junto a Cameron Smith y Charl Schwartzel.

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Con una sonrisa que le cubría el rostro, Carrera llegó a las 12:05 horas al tee de salida del hoyo 12 uniformado con la vestimenta de Crushers, equipo de Bryson, y, entre aplausos y gritos de apoyo de amigos y familiares, comenzó su segunda participación en el circuito saudí.

El año pasado, había entrado de reserva para sustituir a Brooks Koepka en Dallas.

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¿Quién es Luis Carrera?

Nacido en Naucalpan, Luis empezó a jugar golf a los 4 años por iniciativa de su papá, quien le regaló sus primeros bastones.

Con el tiempo, mezcló los estudios con el deporte y se mudó a Estados Unidos para cursar la universidad, primero en la Universidad Estatal Sam Houston de Texas, después en la Universidad Central de Florida (UCF).

Allí, se convirtió en el graduado número mil 500 de Estudios Generales mientras se acercaba al profesionalismo. En su etapa como amateur, representó en distintas ocasiones la bandera mexicana.

Carrera fue subcampeón del Latin America Amateur Champions (LAAC) en 2023 y, tras ganar el Canadian Amateur Championship, se ganó la oportunidad de debutar en el PGA Tour en el RBC Canadian Open.

El golfista de 25 años tuvo su mejor año en 2025, donde ganó el Q-School del Sunshine Tour, se ganó el acceso a la gira de golf de Sudáfrica y, allí, conquistó de forma consecutiva el FBC ZIM Open en Zimbabue y el Kit Kat Cash and Carry.

Estos logros, y 7 presencias dentro del top 10, lo llevaron a ser reconocido como el Novato del Año del Sunshine Tour.

Además, ha jugado en la Gira del Asian Tour, la Gira Profesional Mexicana y actualmente ocupa el lugar número 472 del ranking mundial.

Hoy, Luis Carrera pudo jugar profesionalmente en su país, en el mítico campo del Chapultepec, y lo hizo acompañado de su mamá y papá en cada uno de los 18 hoyos.