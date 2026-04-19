LIV Golf: Horarios y canales para ver EN VIVO la Ronda de Campeonato, HOY, domingo 19 de abril

Después de tres rondas llenas de emoción y golf de primer nivel, este domingo conoceremos al campeón de la tercera edición de LIV Golf México, la segunda consecutiva en el Club de Golf Chapultepec.

Quien parte como líder es el español Jon Rahm con un acumulado de 14 golpes bajo par, seguido de cerca por su compañero de equipo Tyrrell Hatton (-12), Tom McKibbin (-11) y Branden Grace (-11).

Para Rahm, ganador de dos Majors, sería la primera vez que se corone campeón de un torneo en México, y su segundo título en la temporada, después de su victoria en Hong Kong.

Para el golf mexicano, la buena noticia es la aparición del reserva Luis Carrera, quien tomará el lugar del estadounidense Bryson DeChambeau, quien se retira después de un pésimo fin de semana, tras firmar par de campo los primeros dos días y terminar dos golpes por encima del par en la ronda 3.

El mexiquense, que generalmente juega en el Sunshine Tour de Sudáfrica, tendrá su segunda aparición en el circuito saudí, ya que su debut se dio el año pasado en lugar de Brooks Koepka, en Dallas. Al tomar el lugar de Bryson, comparte grupo con Cameron Smith y Charl Schwartzel.

Por su parte, Carlos Ortiz partirá del hoyo 6 junto a Victor Perez y Dustin Johnson. Abraham Ancer, hará lo propio desde el hoyo 7 con Sam Horsfield y Louis Oosthuizen.

A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver en vivo la última ronda del LIV Golf México.

Lee también LIV Golf busca impulsar el nacionalismo en México a través de Carlos Ortiz y Abraham Ancer

Jon Rahm en LIV Golf México - Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

¿A qué hora y por dónde se podrá ver la Ronda de Campeonato en LIV Golf México?

Día: domingo 19 de abril

domingo 19 de abril Hora: 12:05 horas

12:05 horas Transmisión: Azteca Network y Claro Sports (YouTube)

Lee también Jon Rahm lidera LIV Golf México y se perfila para el campeonato