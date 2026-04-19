Las Leyendas de México derrotan a Brasil en una tarde histórica en el Estadio Banorte

Con el simple hecho de volver a verlos juntos en la cancha, la tarde en el Estadio Banorte se convirtió en un capítulo inolvidable, envuelto en nostalgia y en el fervor de una afición que jamás olvidó sus mejores años.

México y Brasil, dos naciones con una rica tradición futbolística, se dieron cita en un escenario que cuenta los días para recibir su tercera Copa del Mundo.

La fiesta terminó con triunfo para el Tricolor, que con el talento de Cuauhtémoc Blanco, Luis Hernández y Oribe Peralta se impusieron (3-2) a los Pentacampeones comandado Ronaldinho, Kaká y Adriano

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Las emociones no tardaron en aparecer. Apenas transcurridos quince minutos, Adriano, legendario delantero del Inter de Milán, abrió el marcador con la potencia que lo caracterizaba. El gol brasileño fue apenas el inicio de una jornada vibrante, pues al minuto 25 Luis "El Matador" respondió con firmeza para emparejar el marcador.

¡MÉXICO SE LLEVA EL TRIUNFO! 🇲🇽🫡⚽



Con doblete de Oribe Peralta y uno más de Luis Hernández, México derrotó (3-2) a Brasil pic.twitter.com/LsdZEJ2XtQ — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 20, 2026

Con el empate, ambos equipos generaron oportunidades claras, pero fue Kaká quien devolvió la ventaja a los brasileños al minuto 33 con una definición precisa. Sin embargo, la alegría duró poco: justo antes del descanso, Oribe Peralta se elevó en el área y con un certero remate de cabeza volvió a igualar todo, dejando el partido abierto para la segunda mitad.

La segunda parte fue dominada por México, que supo aprovechar el desgaste físico de los brasileños para volcarse al ataque y llenar de balones el área rival. La insistencia del Tricolor encontró recompensa en los botines de Oribe Peralta, quien firmó el tanto decisivo que selló el triunfo nacional.

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En los últimos minutos del encuentro, México acarició la posibilidad de marcar el cuarto gol tras una jugada colectiva que levantó a la afición de sus asientos, pero la definición no llegó. A pesar de ello, el esfuerzo mostrado por los dirigidos por Miguel Herrera fue reconocido con una ovación cerrada, un aplauso que se convirtió en homenaje para las figuras que, más allá del resultado, regalaron entrega y revivieron la pasión de toda una generación.