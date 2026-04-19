Jon Rahm arrasa y se consagra campeón del LIV Golf México City

Cuando Jon Rahm metió el águila apenas en su tercer hoyo del día, ya no había duda alguna: estaba destinado a ser campeón de la cuarta edición del LIV Golf México. El español logró conquistar territorio azteca y lo hizo en el Club de Golf Chapultepec con un total de 64 golpes y una tarjeta aplastante de 21 bajo par.

Con la mirada fija en su objetivo, el andar y la garra de un león, Rahm caminó sus últimos 18 hoyos acompañado de una multitud que lo apoyó todo el fin de semana. Con la famosa canción de ‘El Sonidito’ que musicalizó sus golpes de salida, el español ya se había ganado el cariño del público mexicano; sin embargo, fue su dominio aplastante todo el fin de semana, sus remontadas y golpes de fantasía los que lo ayudaron a dejar su huella por siempre en el ‘Chapu’.

El podio fue completamente español, con David Puig (-15) y Josele Ballester (-14) en segundo y tercer lugar respectivamente.

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¡Acá está el campeón! 🇪🇸 🏆



Jon Rahm levanta el trofeo de campeón de LIV Golf México 🔥 pic.twitter.com/TCEecprB56 — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 20, 2026

A su extenso palmarés, donde los trofeos que más brillan son el US Open del 2021 y el Masters de Augusta del 2023, se le agrega un nuevo trofeo: el de LIV Golf en Ciudad de México.

“Estoy contento de por fin ganar aquí en Chapultepec, el apoyo del público ha sido inmenso”, declaró Rahm en conferencia de prensa.

Al extenso palmarés de Rahm, donde los trofeos que más brillan son el US Open del 2021 y el Masters de Augusta del 2023, se le agrega un nuevo trofeo: el del LIV Golf en Ciudad de México.

Por parte de la delegación mexicana, Carlos Ortiz fue el mejor posicionado (T17) con 7 golpes bajo el par, dos menos que Abraham Ancer. La fiesta tricolor tuvo un invitado de última hora con Luis Carrera, quien lució el uniforme de Crushers y reemplazó a Bryson DeChambeau por una lesión en la muñeca. El joven de 25 años fue término con 3 sobre par y una experiencia que recordará toda la vida.