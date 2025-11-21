Mundial 2026: FIFA ya tendría elegidos a los árbitros mexicanos que participarán en el torneo

Con la Copa del Mundo que albergarán México, Estados Unidos y Canadá ya a la vuelta de la esquina (poco más de seis meses), cada vez se revelan más detalles acerca del certamen que paralizará al mundo del futbol.

En esta ocasión, la FIFA ya tendría decididos a los árbitros mexicanos que impartirán justicia durante el Mundial de 2026, que arranca en Junio.

¿Qué árbitros mexicanos estarán en el Mundial de 2026?

Pese a que es uno de los silbantes con más nombre dentro del contexto Tricolor, Marco Antonio 'El Gato' Ortiz, habría sido descartado por el organismo del torneo, y en su lugar contarían con Katia Itzel García, y César Ramos Palazuelos.

Marco "Gato" Ortiz durante el encuentro América vs Atlas en el estadio Jalisco. FOTO: IMAGO7

Ambos jueces con amplia experiencia en partidos de la Liga MX y en competencias internacionales.

La elección de Ramos Palazuelos era de esperarse. Pues fue uno de los centrales más destacados de Rusia 2018 y de Catar 2022, inclusos ha pitado partidos con estrellas mundiales como Cristiano Ronaldo.

César Arturo Ramos Palazuelos pitará el duelo entre Chivas y Atlas. Foto: Imago7.

Del otro lado, Katia Itzel García se perfila para hacer historia en el ámbito del arbitraje, pues se podría convertir en la primera mujer mexicana en ser árbitra central en un partido de Copa del Mundo varonil.

Aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente por la FIFA, la revelación hecha por Arturo Brizio, uno de los exárbitros más influyentes del país, le da un alto grado de credibilidad.

La mexicana Katia Itzel García debutará en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA | FOTO: Imago7

