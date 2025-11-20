Chivas rompe Internet y felicita a su fanática Fátima Bosch, Miss Universe 2025

Este jueves, México fue testigo de un espectacular triunfo de Fátima Bosch, una de sus representantes a nivel internacional, quien, luego de una ardua competencia, se quedó con la corona de Miss Universo 2025.

La tabasqueña, quien superó a Costa de Marfil, Venezuela, Tailandia y Filipinas en el certamen realizado en Tailandia, vivió una noche de ensueño, logrando ser la cuarta mexicana en obtener la corona.

El triunfo de Bosch no pasó desapercibido en redes sociales, plataformas en las que de inmediato se volvió tendencia mundial, recibiendo una enorme cantidad de mensajes de felicitación. Uno de los que más destacó llegó de Chivas, equipo de la Liga MX.

Mediante su cuenta de Instagram, el equipo tapatío presumió la afición de la modelo, quien en varias ocasiones ha mostrado su cariño por el equipo rojiblanco y, en especial, por la categoría femenil.

"Orgullo mexicano: Fátima Bosch obtiene la cuarta corona para nuestro país en Miss Universo", se pudo leer en la publicación, que fue acompañada por una fotografía de la monarca mundial con la playera del club.

Con esa publicación, más aficionados del equipo se sumaron a los mensajes de alegría, agradeciendo su afición por el club, que se prepara para la fase final de la Liga MX.