Sao Paulo.- El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva inició este lunes un tratamiento de radioterapia en el cuero cabelludo, después de que le fuera retirada una lesión en esa zona el mes pasado, informaron los médicos.

El parte divulgado por el hospital Sirio-Libanés de la ciudad de São Paulo afirma que se optó por la radioterapia "superficial preventiva" como "tratamiento complementario" tras la cirugía.

"Después de que fuese retirada una lesión basocelular" el 24 de abril, "se optó por un tratamiento complementario con radioterapia superficial preventiva", precisó en un comunicado el Hospital Sirio-Libanés, en Sao Paulo.

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"El presidente seguirá sus actividades diarias sin restricciones", con acompañamiento médico, agregó el texto.

Claramente visible, la lesión era un carcinoma basocelular, que la dermatóloga Cristina Abdalla, a cargo de la intervención realizada en ese centro médico, consideró "común" y "causada por la exposición al sol".

En total, serán 15 sesiones de radioterapia a lo largo de las próximas tres semanas, de acuerdo con los medios brasileños.

La "lesión" descrita por los médicos y por la que Lula fue operado en abril era un tipo de cáncer de piel, uno de los más comunes y de menor gravedad.

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El estado de salud del mandatario, de 80 años de edad, es un asunto de interés mediático ahora que este se prepara para disputar las elecciones de octubre, en las que aspira a un cuarto mandato presidencial no consecutivo.

Las otras operaciones de Lula

Lula llegó a decir que la candidatura dependía de su condición física, pero últimamente ha declarado sentirse en forma y listo para el desafío.

Entre las veces que ha pasado por el hospital desde que inició su actual Gobierno en enero de 2023, destaca la operación para lidiar con una hemorragia intracraneal resultado de una caída en su residencia oficial.

En 2011, Lula enfrentó un cáncer de laringe, que superó tras un tratamiento de quimioterapia y radioterapia.

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En algunas de sus últimas apariciones públicas, Lula ha usado un sombrero para protegerse durante el período de recuperación.

Frente a Lula, se perfila como principal adversario en los comicios el senador Flávio Bolsonaro, de 44 años, hijo mayor del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022), quien cumple en régimen domiciliario una pena de 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado.

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