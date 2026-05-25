Washington.— El presidente Donald Trump moderó ayer las expectativas de un acuerdo inminente con Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente, mientras enfrenta presiones de Israel y de los propios republicanos.

“He dado instrucciones a mis representantes para que no se precipiten (...) porque el tiempo está de nuestro lado”, escribió en su plataforma Truth Social. Además, Trump afirmó que el bloqueo a los puertos iraníes “seguirá en pleno vigor” hasta que se firme un acuerdo definitivo con Teherán.

Según se ha filtrado en medios como Axios o The New York Times, el acuerdo reabriría el estrecho de Ormuz, levantaría sanciones a Irán, desbloquearía fondos iraníes y extendería la tregua durante 60 días para negociar el punto más delicado, el del programa nuclear iraní.

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Sin embargo, tanto Israel como los republicanos han criticado los términos del pacto y presionan a Trump para que no haga las concesiones que está contemplando.

Los republicanos cuestionaron incluso la justificación de haber lanzado en febrero la ofensiva militar contra la República Islámica, si el régimen terminará aparentemente fortalecido.

“Si el resultado de todo esto es un régimen iraní todavía dirigido por islamistas que gritan ‘muerte a Estados Unidos’, que ahora recibe miles de millones de dólares, que puede enriquecer uranio y desarrollar armas nucleares, y que tiene el control efectivo del estrecho de Ormuz, entonces ese resultado sería un error desastroso”, declaró Ted Cruz, de Texas.

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Roger Wicker, republicano por Mississippi y presidente del comité sobre Fuerzas Armadas del Senado, advirtió de que el acuerdo sería un “desastre” y que “¡Todo lo logrado por la operación Furia Épica habría sido en vano!”.

Mike Pompeo, quien fuera secretario de Estado durante el primer mandato de Trump, arremetió contra el borrador asegurando que es similar al pacto nuclear alcanzado en el gobierno de Barack Obama y pidió que se le impida a Irán acceder a financiación.

Lindsey Graham, de Carolina del Sur y muy cercano a Trump, opinó que un acuerdo como el que se está planteando demostraría que Irán es capaz de “aterrorizar” cuando quiera el estrecho de Ormuz, lo que supone un “cambio importante en el equilibrio de poder en la región y, con el tiempo, se convertirá en una pesadilla para Israel. Además, si estas percepciones son correctas, uno se pregunta por qué empezó la guerra”.

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Sin embargo, cambió de opinión cuando Trump reveló que también hay negociaciones para la normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudita, lo que para Graham convertiría el acuerdo en uno de los “más trascendentes de la historia de Medio Oriente”.

De acuerdo con medios, el pacto con Irán también incluiría el fin de la ofensiva israelí contra Hezbolá en el Líbano, lo que desató la preocupación del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

El premier, quien habló con Trump el sábado, afirmó que acordó con éste que cualquier acuerdo de paz con Irán implicaría el “desmantelamiento de las instalaciones de enriquecimiento [de uranio] de Irán y la retirada de su material nuclear del territorio”.

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En redes sociales, Netanyahu dijo que Trump “reafirmó el derecho a la autodefensa de Israel contra amenazas en todos los frentes, incluyendo el Líbano”.

Trump desestimó las objeciones a un acuerdo que, según afirmó, ni siquiera está totalmente negociado. “Así que no escuchen a los perdedores, que critican algo de lo que no saben nada”.

El mandatario sostuvo que el acuerdo que él y sus representantes elaboran es “EXACTAMENTE LO OPUESTO” a un pacto nuclear que Irán aceptó durante el gobierno de Obama. “Ambas partes deben tomarse su tiempo y hacerlo bien. ¡No puede haber errores!”, afirmó Trump. “Las negociaciones avanzan de manera ordenada y constructiva, y he informado a mis representantes que no se apresuren a llegar a un acuerdo”, dijo Trump, al señalar que la relación de EU con Irán se vuelve “mucho más profesional y productiva”.

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La reapertura del estrecho por parte de Irán, y de los puertos iraníes bloqueados por EU comenzaría a aliviar una crisis energética mundial provocada por el sorpresivo bombardeo de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, que llevó a Teherán a cerrar de facto la vía marítima. Los precios del petróleo, el gas y varios productos relacionados se han disparado, sacudiendo la economía mundial. Expertos dicen que tomaría varias semanas o incluso meses para que el transporte marítimo y los precios se recuperen una vez que se reabra el estrecho.

Las esperanzas de un acuerdo provocaron que los precios del petróleo cayeran más de 5% en las primeras operaciones del lunes en el mercado asiático.

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cdm