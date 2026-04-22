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Nueva York.- La empresa de la familia Trump detrás de la red social Truth Social reemplazará a un excongresista y gran partidario del presidente estadounidense como director general, tras un desplome bursátil que hizo perder miles de millones de dólares a los inversionistas.

Devin Nunes, excongresista de California durante el primer mandato del presidente Donald Trump, será reemplazado temporalmente por el ejecutivo de medios digitales Kevin McGurn como CEO. Trump Media & Technology no dio una razón para la salida de Nunes ni proporcionó un calendario para su reemplazo permanente.

Las acciones de la compañía se dispararon poco antes de la reelección de Trump en noviembre de 2024, pero luego se desplomaron un 67%, lo que eliminó más de 6 mil millones de dólares de la riqueza de los inversionistas.

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Trump Media fue creada por la familia Trump como alternativa a los gigantes de las redes sociales que le impedían a Trump publicar en sus plataformas tras los disturbios del Capitolio el 6 de enero de 2021. La empresa afirmó que no solo competiría con Facebook y Twitter como una alternativa de “libertad de expresión”, sino que con el tiempo podría convertirse en un gigante mediático que compitiera con servicios de streaming como Netflix.

Las acciones se dispararon, pero nunca logró ganar tracción entre un público amplio, pese al uso frecuente que el presidente le da para anuncios políticos importantes; expertos en ética gubernamental lo critican por considerarlo un conflicto de interés con la presidencia.

Trump Media ha perdido más de 1 mil 100 millones de dólares desde que salió a bolsa hace dos años. Nunes recibió una compensación total de 47 millones de dólares en 2024, el último año del que hay cifras disponibles.

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El nuevo CEO afirmó en un comunicado que la empresa estaba “lista para despegar”.

“Al llevar la visión y el mensaje únicos y singulares del presidente Trump, Truth Social representa la marca y la voz más poderosas en la historia de las redes sociales y más allá”, indicó McGurn.

La Organización Trump no respondió a una solicitud de comentarios.

La empresa se ha expandido recientemente hacia las criptomonedas y los mercados de predicción, otro negocio en auge. Estos últimos son sitios de apuestas en internet donde la gente puede apostar sobre deportes, entretenimiento y acontecimientos políticos.

Tanto las criptomonedas como los mercados de predicción han recibido impulsos del gobierno de Trump, en forma de una regulación más laxa y una promoción abierta. El año pasado, por ejemplo, Trump estableció una reserva nacional de bitcoin, lo que elevó el valor de esa moneda.

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McGurn ha trabajado en NBC Universal, Hulu y DoubleClick, entre otras empresas, según su perfil de LinkedIn. También es el director general de una nueva empresa pantalla a la que los dos hijos mayores de Trump, Donald Jr. y Eric, se incorporaron el año pasado para comprar fábricas de Estados Unidos.

Esa empresa indicó originalmente en documentos regulatorios que apuntaría a negocios que esperaban acceder a contratos federales, los cuales serían adjudicados por el mismo gobierno dirigido por su padre.

La Organización Trump y la Casa Blanca niegan que existan conflictos de interés entre el papel de Trump como presidente y el negocio familiar.

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