Amnistía Internacional llamó a las autoridades mexicanas a garantizar la seguridad y el derecho a la protesta pacífica de los colectivos de mujeres buscadoras que prevén movilizarse el próximo 11 de junio en la Ciudad de México, en coincidencia con el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En un comunicado, señaló que miles de personas participarán en la marcha organizada por mujeres que buscan a familiares desaparecidos, muchos de ellos presuntamente reclutados por grupos criminales o asesinados por resistirse a ello. Asimismo, informó que actuará como observadora durante la protesta.

De acuerdo con Amnistía Internacional, al 25 de mayo de 2026 el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabilizaba 134 mil 460 personas desaparecidas o no localizadas en México.

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Sostuvo que ante la falta de apoyo suficiente de las autoridades, numerosas mujeres han encabezado por cuenta propia las labores de búsqueda de sus familiares.

Las convocantes a la movilización han planteado como principales demandas justicia para las personas desaparecidas, mayores condiciones de seguridad y la aceptación de apoyo internacional para fortalecer las tareas de búsqueda. Su lema es: “Que no se juegue con nuestro dolor”.

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Edith Olivares Ferreto, afirmó que la inauguración del Mundial brindará una plataforma para visibilizar la crisis de desapariciones en el país y recordó que miles de mujeres aprovecharán la atención internacional sobre el evento para exigir respuestas de las autoridades.

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La organización también advirtió que las buscadoras enfrentan de manera cotidiana ataques, insultos, campañas de descrédito y procesos de criminalización por su labor de defensa de derechos humanos.

Expresó que la crisis de desapariciones en México es de grandes dimensiones y pidió a las autoridades escuchar las exigencias de verdad, justicia y reparación planteadas por los colectivos.

También exhortó a los gobiernos de todo el país a respetar el derecho a la protesta pacífica y abstenerse de acciones que pudieran derivar en la represión de manifestaciones.

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La organización recordó que en un informe publicado el 30 de marzo identificó diversos riesgos para los derechos humanos asociados a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Entre ellos mencionó posibles restricciones a la protesta, políticas migratorias en Estados Unidos que han derivado en detenciones y deportaciones, así como riesgos para personas en situación de calle en ciudades sede de Canadá.

Amnistía Internacional señaló además que, pese a los llamados realizados por organizaciones de derechos humanos y grupos de aficionados, la FIFA y las autoridades de los países anfitriones no han emitido garantías públicas sobre la protección de las protestas pacíficas ni sobre la ausencia de operativos migratorios vinculados a los eventos del torneo.

La organización indicó que tampoco ha recibido respuesta a una carta enviada a la FIFA en la que solicitó información sobre dichas garantías y pidió claridad respecto a las restricciones sobre banderas y pancartas dentro de los recintos mundialistas.

Finalmente, Edith Olivares Ferreto sostuvo que, además del costo de las entradas, persisten preocupaciones relacionadas con el respeto a los derechos humanos durante la Copa Mundial, particularmente en materia de libertad de expresión, protesta y protección de comunidades afectadas por distintas problemáticas sociales.

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