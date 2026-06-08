La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le respondió al empresario Ricardo Salinas Pliego, quien llamó a adquirir las motos Italika que se venden en las tiendas Elektra, ante el lanzamiento del miniauto eléctrico Olinia.

En su conferencia mañanera de este lunes 8 de junio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo otra vez declaró que Salinas Pliego está muy enojado porque se le obligó a pagar impuestos.

“Lo que digamos, lo que digamos, va a ser en contra de lo que digamos”, expresó la mandataria federal.

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Cabe señalar que el dueño de TV Azteca escribió en sus redes que una moto comercializada en una de sus empresas es más barata y posee mejores cualidades que el mini auto eléctrico desarrollado por el gobierno.

“La imagen perfecta de la diferencia entre un empresario privado que fabrica y vende productos útiles y a buen precio para la gente, y un gobierno que desarrolla proyectos absurdos costosos y sin sentido”, escribió.

La Mandataria Federal también criticó los intereses que cobra Elektra a sus clientes cuando se atrasan en los pagos: "¿Qué pasa cuando una persona no puede pagar la moto, lo que compre en sus tiendas? ¿Qué pasa con eso, cómo es que hablan con sus clientes?", cuestionó.

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Expuso que Olinia es un auto diseñado por mexicanos, mientras que Italika “traen todo de otros países y lo montan aquí, lo arman aquí, o de plano la traen completa”.

Denunció otra vez que el empresario acostumbraba a la evasión de impuestos “que nosotros cerramos”: “Están muy enojados, pues porque al final tuvieron que pagar los impuestos, la verdad”.

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