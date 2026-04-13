Nueva York.— Durante décadas, los presidentes evitaron incluso parecer que lucraban con su cargo.

Harry Truman se negó a prestar su nombre a cualquier negocio, incluso en la jubilación. Richard Nixon temía tanto que un hermano pudiera beneficiarse de sus vínculos que hizo intervenir su teléfono. Y George W. Bush se deshizo de acciones individuales antes de asumir el cargo.

El presidente Donald Trump está adoptando un enfoque distinto.

El negocio inmobiliario familiar atraviesa la expansión más rápida en el extranjero desde su fundación hace un siglo, y cada acuerdo podría influir potencialmente en todo, desde los aranceles hasta la ayuda militar.

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Encabezado por Eric y su hermano Donald Jr., el negocio familiar se ha expandido a las criptomonedas con emprendimientos que generaron miles de millones de dólares, pero suscitaron preguntas sobre si algunos grandes inversionistas recibieron un trato favorable a cambio.

Los hermanos también se han incorporado o han invertido en varias empresas que buscan hacer negocios con el gobierno que dirige su padre. El mes pasado, cerraron un acuerdo que les otorga participaciones valoradas en millones en un fabricante de drones armados que busca contratos con el Pentágono y con Estados del Golfo Pérsico atacados por Irán y dependientes del ejército de Estados Unidos, encabezado por su padre.

La Casa Blanca y la Organización Trump niegan que exista algún problema ético. Consultado sobre el tema en una reciente conferencia sobre criptomonedas, Donald Jr. afirmó: “Francamente, esto ya cansa”.

Página principal del negocio de bienes raíces de Donald Trump. (13/04/26) Foto: Captura de pantalla

El problema de los conflictos de interés se remonta a hace una década, cuando Trump se postuló por primera vez a un cargo, pero algunos expertos en ética gubernamental e historiadores sostienen que es más apremiante que nunca, ya que en su segundo mandato se acumulan conflictos que consideran sin precedentes, descarados y peligrosos para la democracia.

“No creo que ahora mismo exista ninguna línea entre las decisiones de política pública y los cálculos políticos y el interés de la familia Trump”, dijo Julian Zelizer, historiador presidencial de la Universidad de Princeton.

Frenesí de acuerdos en el extranjero

En el primer mandato de Trump, la Organización Trump no concretó ningún acuerdo en el extranjero. En poco más de un año de su segundo mandato, hizo ocho, todos supuestamente en cumplimiento de la norma autoimpuesta por la Organización Trump de no hacer negocios directamente con gobiernos extranjeros.

Pero los gobiernos en Estados autoritarios y de partido único rara vez adoptan un enfoque de no intervención, especialmente cuando el negocio pertenece a un presidente en funciones.

En Qatar, un proyecto de club de golf y villas Trump está siendo desarrollado en parte por una empresa propiedad del gobierno qatarí. En Vietnam, donde The New York Times informó que el gobierno expulsó a agricultores de sus tierras para dar paso a un complejo turístico Trump, el viceprimer ministro dio su aprobación al acuerdo en una ceremonia. Y en Arabia Saudí, un complejo turístico “Trump Plaza” planificado en el mar Rojo está siendo construido por un promotor inmobiliario saudí cercano a la familia gobernante.

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Es casi imposible saber si los acuerdos desempeñaron algún papel en cambios de políticas de Estados Unidos en la dirección que buscaban esos países, pero los países obtuvieron lo que querían: para Qatar, acceso a tecnología avanzada estadounidense; alivio arancelario para Vietnam y aviones de combate para Arabia Saudí.

Y la Organización Trump también obtuvo algo: decenas de millones en comisiones.

Consultada sobre esos proyectos, la Organización Trump indicó que hasta ahora no ha hecho acuerdos con gobiernos, y señaló que la empresa saudí era privada, está “colaborando” con el negocio qatarí y que no había cerrado una “asociación” con él que hubiera infringido sus normas autoimpuestas.

EAU, criptomonedas y Binance

Otro acuerdo que plantea preguntas sobre conflictos de interés salió a la luz por primera vez en un artículo de The Wall Street Journal en enero, un año después de haberse concretado.

Días antes de la investidura, la familia Trump vendió casi la mitad de su negocio de criptomonedas World Liberty Financial a una empresa vinculada al gobierno de Emiratos Árabes Unidos, dirigida por un miembro de la familia real emiratí, por 500 millones de dólares.

Una segunda entidad de Emiratos Árabes Unidos, un fondo gubernamental, invirtió en la plataforma de intercambio de criptomonedas offshore Binance utilizando 2.000 millones de dólares en una moneda digital llamada stablecoin emitida por World Liberty. Eso permitió que la empresa Trump que recibió los dólares los colocara en inversiones seguras como bonos o fondos del mercado monetario y se quedara con decenas de millones de dólares en intereses.

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Poco después, el gobierno de Trump revirtió una restricción de la era Biden y concedió a Emiratos Árabes Unidos acceso a chips avanzados de Estados Unidos. El fundador de Binance, Changpeng Zhao, recibió más tarde un indulto de Trump, pese a haberse declarado culpable de no impedir que delincuentes usaran su plataforma para mover dinero vinculado al abuso sexual infantil, el narcotráfico y el terrorismo.

Una abogada de Zhao negó cualquier conexión entre los negocios de Binance con la familia Trump y el indulto.

“Cualquier afirmación de un quid pro quo por parte de Binance o CZ, o de un trato financiero preferencial por parte de Binance, es una tergiversación clara del registro público”, escribió Teresa Goody Guillen en un correo electrónico a The Associated Press, al referirse a Zhao por sus iniciales.

Home de la página web World Liberty Financial. (13/04/26) Foto: Captura de pantalla

Consultada sobre el indulto, la Casa Blanca dijo que las autoridades federales habían castigado injustamente a Zhao en lo que calificó como “la guerra de la administración Biden contra las criptomonedas”.

World Liberty desestimó la idea de un conflicto y sostuvo que el acuerdo con EAU no tenía relación con la política de chips del presidente.

Miles de millones en criptomonedas

World Liberty también ha proporcionado una fuente de ingresos separada a una nueva sociedad de responsabilidad limitada de Trump mediante la venta de “tokens de gobernanza” que otorgan a sus propietarios ciertos derechos de voto en el negocio, aunque no participaciones accionarias, recaudando dos mil millones de dólares el año pasado. Eso se traduce en cientos de millones de dólares para los Trump a través de su participación de propiedad en World Liberty y de un acuerdo paralelo separado que les permite quedarse con una parte de esas ventas.

Un gran inversionista en tokens fue Justin Sun, un multimillonario de las criptomonedas que, como extranjero, tendría prohibido por ley hacer donaciones políticas a políticos de Estados Unidos. Entre la elección de Trump y la investidura, Sun gastó 75 millones de dólares en tokens.

En febrero del año pasado, una demanda federal que acusaba a Sun de engañar a inversionistas fue suspendida antes de resolverse el mes pasado con una multa de 10 millones de dólares.

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Luego están las monedas tipo souvenir “meme”, estampadas con el rostro de Trump, que salieron a la venta días antes de que prestara juramento el año pasado.

Durante los cuatro meses siguientes, las monedas generaron 320 millones de dólares, que en su mayoría fueron a parar a entidades vinculadas a Trump, según el rastreador de blockchain Chainalysis. Eso es más del doble del dinero recaudado en cuatro años operando su hotel de Washington D.C. durante el primer mandato de Trump.

A diferencia de los lobistas o donantes de campaña que intentan influir en Trump, los compradores de las monedas pueden comprar de forma anónima. Uno que decidió hacer pública su compra fue Sun, quien gastó 200 millones de dólares en las monedas y obtuvo acceso a Trump en una gala que organizó para los mayores compradores.

Diseño preliminar de las monedas de Trump. (13/04/26) Foto: CNN

Otro negocio familiar de criptomonedas, American Bitcoin, salió a bolsa en septiembre, lo que dio a Donald Jr. y Eric alrededor de mil millones de dólares en riqueza “en papel” en ese momento. Meses antes, su padre anunció una nueva reserva nacional de bitcoin, lo que disparó el precio de la criptomoneda a un récord.

Los negocios de Trump no son completamente inmunes a la notoria volatilidad de las criptomonedas. El valor del bitcoin y de otros tokens digitales se ha desplomado desde entonces y ha inquietado a los inversionistas. Tanto la acción de American Bitcoin como el valor de las monedas meme souvenir de Trump se han derrumbado un 90% desde sus máximos.

El mes pasado, Trump anunció que celebraría otra cena con nuevos principales tenedores de sus monedas meme, lo que impulsó la moneda antes de que volviera a caer.

“Cualquier restricción que existiera en el primer mandato parece haber desaparecido por completo”, afirma Timothy Naftali, historiador de la Universidad de Columbia. “¿Quieren que los futuros presidentes estén abiertos al mejor postor?”.

Trump cree que a la gente no le importa

Consultada para este reportaje, la Casa Blanca dijo que Trump actúa de manera “éticamente sólida” y que cualquier sugerencia en sentido contrario es “mal informada o maliciosa”. Reiteró que los activos de Trump están en un fideicomiso administrado por sus hijos y declaró que él no tiene “ninguna participación” en los acuerdos comerciales familiares.

“No hay conflictos de interés”, dijo la portavoz Anna Kelly.

En un comunicado aparte, la Organización Trump señaló que cumple “plenamente con todas las leyes aplicables de ética y conflictos de interés” y añadió: “La insinuación de que la política ha enriquecido a la familia Trump carece de fundamento”.

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Trump dijo en enero a The New York Times que, en lo que respecta a posibles conflictos de interés, “descubrí que a nadie le importaba, y se me permite”, aludiendo a una exención de la que goza el presidente respecto del estatuto federal que prohíbe a funcionarios federales mantener intereses financieros en negocios afectados por políticas públicas que ellos ayudan a moldear.

No está claro que se equivoque sobre las actitudes de los estadounidenses, aunque parecen estar cambiando incluso entre los republicanos. En una encuesta del Pew Research Center en enero, el 42% de esos votantes dijo confiar en que Trump actúa éticamente en el cargo, frente al 55% al inicio de su segundo mandato hace un año.

Cambio de fortuna

Forbes estima que el patrimonio neto de Trump es ahora de 6.300 millones de dólares, un salto del 60% respecto de antes de que regresara al cargo, un avance llamativo dado lo mucho que la Organización Trump había tenido dificultades antes.

El Trump International Hotel en Washington D.C. nunca obtuvo ganancias antes de ser vendido. Dos cadenas hoteleras Trump orientadas a viajeros de clase media en su primer mandato cerraron por falta de demanda. Edificios de condominios retiraron el nombre Trump de sus fachadas tras descubrir que, en lugar de atraer compradores, los ahuyentaba.

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En su segundo mandato, ningún nuevo condominio en Estados Unidos está colocando el nombre Trump sobre sus entradas, pero su nombre es codiciado en Washington, donde hay personas que tienen asuntos ante el gobierno federal.

Donald Jr., el hijo mayor de Trump, abrió un club privado en el barrio de Georgetown, en Washington, que está cobrando cuotas de ingreso de hasta 500 mil dólares para miembros fundadores.

Uno de los pocos clubes con cuotas comparables, el Yellowstone Club en Montana, ofrece acceso a múltiples complejos turísticos, 50 pistas de esquí y más de una docena de restaurantes en una zona del tamaño de Manhattan exclusiva para socios.

Trump International Hotel en Washington D.C.. (13/04/26) Foto: The Trump Organization

El club de Donald Jr. está en el sótano de un edificio, pero ofrece otra cosa: cercanía al poder.

El nombre del club es “Executive Branch”.

Biblias, guitarras y zapatillas

Otros presidentes y sus familias han hecho cosas en busca de ganancias que mancharon ese alto cargo.

Hunter Biden cobró como director de una empresa ucraniana de gas mientras su padre era vicepresidente. La Fundación Clinton recibió donaciones extranjeras, aunque después de que Bill Clinton dejara el cargo. Y Billy, el hermano de Jimmy Carter, sacó provecho del apellido familiar vendiendo cerveza.

El exmandatario Donald Trump declaró: “Estoy orgulloso de asociarme con mi muy buen amigo Lee Greenwood, ¿a quién no le encanta su canción God Bless the USA? – en relación con la promoción de la Biblia God Bless the USA”. Foto: tomada de X

En el caso de Trump, el propio presidente está promocionando productos, incluidas Biblias “God Bless the USA” por 59.99 dólares, zapatillas de 399 dólares estampadas con “Never Surrender” y guitarras eléctricas con precios de hasta 11 mil 500 dólares, sin incluir el envío, para un modelo autografiado por el presidente.

Año nuevo, nuevas ganancias

En los primeros meses del segundo año de Trump de regreso en la Casa Blanca, el impulso no ha disminuido.

La Organización Trump anunció en enero su tercer acuerdo relacionado con Arabia Saudí en menos de un año, esta vez una “colaboración” con una empresa más directamente vinculada al gobierno porque es propiedad del fondo soberano del país, presidido por su príncipe heredero, Mohammed bin Salman. Preguntada por AP sobre si el proyecto a las afueras de Riad para mansiones Trump, un hotel y un campo de golf violaba el compromiso de la empresa de no cerrar acuerdos con gobiernos extranjeros, la Organización Trump dijo que no “hace negocios con ninguna entidad gubernamental”, pero no abordó el proyecto en específico.

Mientras tanto, mientras la nueva empresa de drones de los dos hermanos mayores busca contratos con el Pentágono, otros contratistas del gobierno en los que uno o ambos han adquirido participaciones de propiedad durante el último año están recibiendo decenas de millones de dólares nuevos de dinero de los contribuyentes. Eso incluye un fabricante de motores de cohetes, un proveedor de chips de IA y una empresa de análisis de datos, según registros de contratación gubernamental.

Consultado sobre posibles conflictos después de que se anunciara el acuerdo de drones, Eric declaró: “Estoy increíblemente orgulloso de invertir en empresas en las que creo”. Un portavoz de Donald Jr. dijo que él no “interactúa” con el gobierno respecto de las empresas de su cartera, y añadió que “la idea de que deba dejar de vivir su vida y ganarse la vida para mantener a sus cinco hijos solo porque su padre es presidente es, francamente, un estándar risible y ridículo”.

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Una nueva firma de inversión a la que los hermanos se sumaron como asesores el año pasado ha recaudado 345 millones de dólares en una oferta pública inicial para comprar participaciones en empresas de Estados Unidos diseñadas para ayudar a su padre a reactivar la base manufacturera del país. Después de que AP preguntara al principal abogado empresarial de Trump sobre el lenguaje en una presentación regulatoria que indicaba que la firma apuntaría a empresas que buscan subvenciones federales, créditos fiscales y contratos gubernamentales, presentó un nuevo documento con ese lenguaje eliminado.

Zelizer, el historiador de Princeton, dice que espera que los futuros presidentes muestren más moderación a la hora de enriquecerse, pero le preocupa el mensaje que Trump está enviando.

“Ha demostrado políticamente que no hay precio que pagar por ganar dinero”, manifestó. “Sabes que puedes hacerlo”.

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