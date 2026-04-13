Más Información
Reportan, ahora, desaparición del alcalde de Taxco; ocurre tras privación de la libertad de su padre
Prevén que kilo de tortilla suba hasta 4 pesos por aumento de harina de maíz; competencia desleal distorsiona mercado, acusan
Sheinbaum: Becas son para que estudiantes tengan "lo mínimo indispensable"; hay "mucha responsabilidad" en los jóvenes, dice
Sheinbaum desconoce si Luisa María Alcalde dejará la presidencia de Morena; es una millenial con mucha convicción, dice
Precio de la gasolina: Profeco retoma campaña para quienes “se vuelan la barda”; con lonas exhibe a gasolineras
Muere Henry, el niño que fue herido en incendio de una tienda en Valle de Chalco; sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo
Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, realizó este lunes un pedido de la cadena McDonald's desde la Casa Blanca y le dio una propina de 100 dólares a la repartidora como parte de su campaña para eliminar los impuestos sobre las propinas.
Sharon Simmons, la repartidora, con una camiseta con el mensaje 'la abuela de Doordash' (popular empresa estadounidense de reparto a domicilio para la que trabaja), llegó a la sede presidencial con dos bolsas de la famosa cadena de comida rápida que le entregó al presidente después de llamar a las puertas del Despacho Oval.
"Esto no parece planeado", bromeó Trump.
Lee también Trump elimina imagen que lo mostraba como Jesucristo; "pensé que era un doctor"
Preguntado por si la Casa Blanca daba buenas propinas, el presidente sacó un billete de 100 dólares y se lo entregó a la repartidora. "Sí", dijo ella.
"Quiero agradecerle por la exención de impuestos sobre las propinas. Ha ayudado enormemente a mi familia y, sin duda, lo aprecio mucho", declaró Simmons.
Trump, con la repartidora a su lado, dio a lo periodistas declaraciones sobre el estado de las negociaciones con Irán, que concluyeron el domingo sin un acuerdo formal tras más de 20 horas de diálogo.
Lee también Trump ordena bloqueo naval en el estrecho de Ormuz; la medida entra en vigor este lunes
El presidente ha hecho de su promesa de eliminar los impuestos sobre las propinas uno de los emblemas de su política económica, una iniciativa lanzada en 2024 para ganarse el apoyo de los trabajadores del sector servicios y que en 2025 se tradujo en una deducción fiscal incluida en un amplio paquete aprobado por el Congreso.
Esta medida, ya aplicable a las declaraciones del ejercicio de 2025, reduce parcialmente la carga tributaria sobre las propinas de ocupaciones que dependen en gran medida de estos ingresos, aunque los especialistas recuerdan que no supone una exención total ni permanente, sino un alivio temporal y limitado en función del nivel de renta.
Trump tiene previsto este jueves una visita a Las Vegas para hablar de esta medida.
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]