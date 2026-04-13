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Washington. El presidente estadounidense, , realizó este lunes un pedido de la cadena desde lay le dio una propina de 100 dólares a la repartidora como parte de su campaña para eliminar los impuestos sobre las propinas.

Sharon Simmons, la repartidora, con una camiseta con el mensaje 'la abuela de Doordash' (popular empresa estadounidense de reparto a domicilio para la que trabaja), llegó a la sede presidencial con dos bolsas de la famosa cadena de comida rápida que le entregó al presidente después de llamar a las puertas del .

"Esto no parece planeado", bromeó Trump.

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Preguntado por si la Casa Blanca daba buenas propinas, el presidente sacó un de 100 dólares y se lo entregó a la repartidora. "Sí", dijo ella.

"Quiero agradecerle por la sobre las propinas. Ha ayudado enormemente a mi familia y, sin duda, lo aprecio mucho", declaró Simmons.

Trump, con la repartidora a su lado, dio a lo periodistas declaraciones sobre el estado de las negociaciones con Irán, que concluyeron el domingo sin un acuerdo formal tras más de 20 horas de diálogo.

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El presidente ha hecho de su promesa de eliminar los impuestos sobre las propinas uno de los emblemas de su , una iniciativa lanzada en 2024 para ganarse el apoyo de los trabajadores del sector servicios y que en 2025 se tradujo en una incluida en un amplio paquete aprobado por el Congreso.

Esta medida, ya aplicable a las declaraciones del ejercicio de 2025, reduce parcialmente la carga tributaria sobre las propinas de ocupaciones que dependen en gran medida de estos ingresos, aunque los especialistas recuerdan que no supone una exención total ni permanente, sino un alivio temporal y limitado en función del nivel de renta.

Trump tiene previsto este jueves una visita a para hablar de esta medida.

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