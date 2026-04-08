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Washington El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este miércoles en una entrevista con la cadena CNN que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró hoy "claramente decepcionado" con la alianza, durante la reunión que mantuvieron en la Casa Blanca, pero que también se fue "receptivo" durante el encuentro.
Rutte dijo durante la entrevista que pese al claro descontento del republicano con la organización que representa, "escuchó con atención" sus argumentos sobre lo que sucede en Europa respecto a la guerra en Irán.
"Es cierto que no todas las naciones europeas cumplieron con sus compromisos. ¡Entiendo perfectamente su decepción!", dijo Rutte justificando los recientes reproches de Trump contra los aliados que decidieron no respaldarlo en las operaciones militares contra Irán.
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El secretario general fue consultado sobre si Trump mencionó sus intenciones de retirar a Estados Unidos de la OTAN durante su encuentro pero evitó responder directamente diciendo que la alianza está en medio de una "transformación" y que los países europeos están dispuestos a ser mas "cuidadosos" en temas de defensa.
La reunión de Rutte con Trump en la Casa Blanca se extendió por aproximadamente dos horas, sin acceso a la prensa y sin que la Administración estadounidense haya emitido aún algún pronunciamiento oficial respecto al encuentro.
El secretario general de la OTAN, se negó a opinar sobre las amenazas emitidas por Trump diciendo que acabaría con toda una civilización y dijo que ahora "el mundo es más seguro" gracias al "liderazgo del presidente Trump".
"Fueron puestos a prueba y fallaron", declaró sobre los socios de la organización la secretaria de prensa Karoline Leavitt, citando palabras del propio Trump, antes de la reunión.
"Es bastante triste que la OTAN le haya dado la espalda al pueblo estadounidense durante las últimas seis semanas, cuando es precisamente ese pueblo quien ha estado financiando su defensa", añadió Leavitt ante la prensa previo a la reunión entre Trump y Rutte.
La reunión llega después de que Trump haya vuelto a cargar de nuevo contra varios socios de la OTAN, a los que ha criticado por cerrar su espacio aéreo, impedir el uso de sus bases a operativos estadounidenses que ataquen a Irán o por no querer enviar buques militares al estrecho de Ormuz para asegurar el tráfico en el paso marítimo.
En las últimas semanas Trump ha llegado a calificar como "cobardes" a los miembros de la OTAN, a tildar a la alianza de "tigre de papel" y a amagar en más de una ocasión con la salida de Estados Unidos.
La reunión con Rutte se produce además un día después de que Washington y Teherán acordaran un alto el fuego de dos semanas que implica la reapertura del mencionado estrecho, por el que pasan parte importante de los hidrocarburos que se exportan globalmente.
"La OTAN no estuvo ahí cuando la necesitábamos"
En su cuenta en Truth Social, Trump volvió a quejarse, tras su reunión con Rutte, de que la OTAN no estuvo para Estados Unidos cuando la necesitó.
"La OTAN no estuvo ahí cuando la necesitábamos y no estará ahí si la volvemos a necesitar", arremetió.
"Recuerden Groenlandia, ese enorme y un pedazo de hielo mal administrado!", concluyó el republicano en su mensaje, en referencia a que muchos países aliados calificaron de inaceptable los intentos estadounidenses de tomar control sobre la isla.
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