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Washington. La afirmó que el presidente de Estados Unidos, , discutirá con el secretario general de la , Mark Rutte, la posible retirada del país de la Alianza Atlántica en la reunión que ambos mantendrán en el Despacho Oval.

La retirada de Estados Unidos de la "es un asunto que el presidente ha abordado y, creo, es algo que discutirá dentro de un par de horas" con Rutte, explicó la portavoz presidencial, , ante las preguntas de los periodistas en su comparecencia semanal.

Añadió que "tal vez tengan la oportunidad de escuchar directamente al presidente tras esa reunión, esta misma tarde".

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La visita del secretario general de la OTAN a Washington, que ya estaba prevista desde hace tiempo, llega en un momento de máxima tensión entre Trump y los países miembros, ya que el líder republicano no ha escatimado críticas en público a los aliados por no participar activamente en una operación para reabrir el .

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, antes de su reunión en el Departamento de Estado en Washington, D.C., el 8 de abril de 2026. Rutte tiene previsto reunirse con el presidente Trump el mismo día. Foto: EFE
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, antes de su reunión en el Departamento de Estado en Washington, D.C., el 8 de abril de 2026. Rutte tiene previsto reunirse con el presidente Trump el mismo día. Foto: EFE

Trump ha llegado a calificar como "cobardes" a los integrantes de la OTAN, a considerar a la alianza como un "tigre de papel" y a amagar en varias ocasiones, en las últimas semanas, con la salida de .

Por tanto, la expectación ante la reunión de este miércoles con Rutte en eles máxima.

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OTAN "le dio la espalda" a EU respecto a Irán: Casa Blanca

Poco antes de una reunión entre el secretario general de la alianza con el presidente estadounidense, Donald Trump, la Casa Blanca afirmó que la OTAN "le dio la espalda" a Estados Unidos en la guerra con Irán.

Ante las preguntas de los periodistas al respecto, Leavitt insistió en la posición oficial de la Casa Blanca: "Tengo una cita textual del presidente de Estados Unidos sobre la OTAN, y la compartiré con todos ustedes: 'Fueron puestos a prueba y fracasaron'."

"Y añadiría que resulta bastante lamentable que la OTAN haya dado la espalda al pueblo estadounidense a lo largo de las últimas seis semanas, cuando es precisamente el pueblo estadounidense el que ha estado financiando su defensa", recalcó. *Con información de AFP

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ss/mcc

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