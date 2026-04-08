Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Irán dejará de enriquecer uranio y que ambos países trabajarán juntos para "remover" el material nuclear enterrado a gran profundidad tras el ataque aéreo estadounidense del año pasado. Sobre el estrecho de Ormuz, evalúa la posibilidad de una "administración conjunta" con Teherán.

"Estados Unidos trabajará estrechamente con Irán, que hemos determinado ha pasado por lo que será un cambio de régimen muy productivo", escribió Trump en Truth Social, horas después de anunciar un alto el fuego temporal en la guerra.

"No habrá enriquecimiento de uranio y Estados Unidos, trabajando con Irán, desenterrará y retirará todo el 'polvo' nuclear profundamente enterrado", añadió.

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El jefe del Pentágono también dijo que Estados Unidos está "vigilando" el uranio enriquecido de Irán -que Washington atacó en bombardeos el año pasado- y que tomará medidas si Teherán no lo entrega.

"Sabemos exactamente lo que tienen, y ellos lo saben. Si no lo entregan "iremos por ello, lo tomaremos, lo eliminaremos", dijo, planteando la posibilidad de nuevos ataques estadounidenses. "Si tenemos que hacerlo, podemos hacerlo por cualquier medio necesario", añadió.

La preocupación por el tema del uranio creció después de que medios iraníes afirmaran que el plan de 10 puntos que presentó a Estados Unidos y que es la base de las negociaciones de paz exige que se levanten las sanciones económicas y que Washington acepte que Irán pueda enriquecer uranio. Sin embargo, ese último punto no aparece en la copia en inglés enviada a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Administración conjunta EU-Irán del estrecho de Ormuz

Según Jonathan Karl, corresponsal de ABC News en la Casa Blanca, al ser cuestionado sobre la posibilidad de que Irán imponga un peaje en el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio del petróleo, Trump dijo que "podría haber una empresa conjunta entre Estados Unidos e Irán para cobrar peajes".

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“Estamos pensando en hacerlo como una empresa conjunta. Es una forma de asegurarlo —también de protegerlo de muchas otras personas. Es algo hermoso”, dijo Trump, de acuerdo con Karl.

This morning, I asked President Trump if he’s okay with the Iranians charging a toll for all ships that go through the Strait of Hormuz, he told me there may be a Joint US-Iran venture to charge tolls:



“We’re thinking of doing it as a joint venture. It’s a way of securing it —… — Jonathan Karl (@jonkarl) April 8, 2026

El diario Financial Times señala que Irán busca cobrar un dólar por cada barril de petróleo que cruce por el estrecho de Ormuz y explora mecanismos de pago en criptomonedas.

Hamid Hosseini, portavoz de la Unión de Exportadores de Petróleo, Gas y Productos Petroquímicos de Irán, declaró al medio que Irán quiere cobrar peajes a todos los petroleros que transiten por el estrecho y realizar inspecciones a cada buque.

"Irán necesita controlar lo que entra y sale del estrecho para asegurarse de que estas dos semanas no se utilicen para el traslado de armas", afirmó Hosseini, cuya asociación sectorial colabora estrechamente con el Estado, en alusión a las dos semanas que durará el cese el fuego acordado con Estados Unidos.

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"Todo puede pasar, pero el procedimiento llevará tiempo para cada buque, e Irán no tiene prisa", añadió.

Hosseini explicó que cada petrolero tendrá que enviar un correo electrónico a las autoridades con información sobre la carga que lleva, tras lo cual Irán les comunicará el importe que deben abonar en monedas digitales. La tarifa sería de un dólar por barril de crudo. Los petroleros vacíos pasarían libremente.

"Una vez recibido el correo electrónico y tras completar Irán su evaluación, los buques disponen de unos segundos para pagar en bitcoins, lo que garantiza que no puedan ser rastreados ni confiscados debido a las sanciones", añadió Hosseini.

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