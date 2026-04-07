El anuncio, por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un cese al fuego de dos semanas con Irán para negociar un acuerdo de paz generó reacciones encontradas. La Casa Blanca lo describió como una "victoria" del mandatario, mientras que los demócratas lanzaron críticas y burlas a la fama de "TACO" de Trump y algunos republicanos insistieron en que es hora de remover al presidente, usando como base la enmienda 25.

La decisión de Trump de dar oportunidad a las negociaciones se produjo poco antes de que venciera el plazo que él mismo impuso a Irán para llegar a un acuerdo, y el mismo día en que el republicano amenazó con "destruir la civilización" iraní.

"Finalmente tenemos algo lindo que decir sobre Trump: ha convertido el Martes de Taco en un fenómeno global", publicó en X la Oficina de Prensa del gobernador demócrata de California, Gavin Newsom.

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We finally have something nice to say about Trump: he’s made Taco Tuesday a global phenomenon. pic.twitter.com/omoS3uhh9o — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) April 8, 2026

Otra usuaria de X, Katie Pavlich, señaló que en realidad, Trump sólo tenía dos malas opciones: convertirse en criminal de guerra si destruía Irán, como amenazó, o ser un TACO de nuevo.

Algunos líderes políticos expresaron su alivio por la decisión de Trump de no lanzar un ataque masivo contra Irán, pero criticaron al presidente por colocar a Estados Unidos en una posición tan difícil, y señalaron que "no es un triunfo" lograr que Irán reabra un estrecho que, en realidad, estaba abierto hasta antes de que Estados Unidos e Israel atacaran, el pasado 28 de febrero.

"Me alegro de que Trump haya dado marcha atrás y esté buscando desesperadamente cualquier salida a sus ridículas bravuconadas", declaró Chuck Schumer, líder demócrata del Senado que poco antes calificó al presidente de ser una persona "extremadamente enferma" que libra una "guerra injustificada y sin sentido".

La representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez se hizo eco de los llamados a destituir a Trump. "No podemos seguir poniendo en peligro el mundo ni el bienestar de nuestra nación", afirmó en su redes sociales. "Ya sea por parte de su gabinete o del Congreso, el presidente debe ser destituido. Estamos jugando con el fuego".

This statement changes nothing.



The President has threatened a genocide against the Iranian people, and is continuing to leverage that threat.



He has launched a massive war of enormous risk and of catastrophic consequence without reason, rationale, nor Congressional… https://t.co/CVZzNtpNvW — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) April 7, 2026

Invocar la enmienda 25

Ocasio, al igual que otros legisladores, incluyendo republicanos, habló de la posibilidad de recurrir a la Enmienda 25, que establece un mecanismo por el cual el vicepresidente, junto a la mayoría de los titulares del Gabinete, puede declarar que el presidente se encuentra "incapacitado para ejercer las atribuciones y deberes de su cargo".

Sin embargo, la declaración debe ser confirmada posteriormente por dos tercios de ambas cámaras del Congreso, lo que parece imposible, dada la mayoría legislativa que tiene Trump.

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"¡La 25 Enmienda! No ha caído ni una sola bomba sobre Estados Unidos. No podemos aniquilar a toda una civilización. Esto es maldad y locura", escribió en la red social X la excongresista republicana Marjorie Taylor-Greene, antes de que se anunciara el cese el fuego.

Para otros, los términos mismos del acuerdo, y el plan de 10 puntos que es la base de las negociaciones de paz, deberían ser motivo de escándalo.

En declaraciones a CNN, el senador Chris Murphy dijo que nadie sabe si lo que Irán dice que incluye el plan: del control iraní del estrecho al derecho a enriquecer uranio, es cierto. "Pero si, como mínimo, este acuerdo otorga a Irán el derecho a controlar el estrecho, eso es catastrófico para el mundo, y es simplemente asombroso que hayamos llegado a un punto en el que Donald Trump haya emprendido una acción militar que, al parecer, al menos por el momento, ha dado a Irán el control sobre una vía navegable crítica sobre la que no tenía control antes de que comenzara la guerra".

Comparación con Obama

Qasim Rashid, abogado especializado en derechos humanos, comparó el acuerdo que en su momento alcanzó la administración de Barack Obama con el plan base sobre el que se va a negociar con Irán a partir de este viernes.

"Acuerdo con Irán de Obama:

El estrecho de Ormuz queda abierto sin restricciones

Irán limita el enriquecimiento de uranio

Irán se compromete a no fabricar armas nucleares

Irán permite que inspectores internacionales comprueben el cumplimiento

Los inspectores confirman el pleno cumplimiento por parte de Irán

Alto el fuego de Trump con Irán:

El estrecho de Ormuz queda cerrado, y solo se abre a cambio de 2 millones de dólares por barco

Irán no ofrece garantías de limitar el enriquecimiento de uranio

Irán no ofrece garantías de no fabricar armas nucleares

Irán no ofrece garantías de permitir la entrada de inspectores internacionales

MAGA: ¡Trump juega al ajedrez en 5 dimensiones! ¡El arte de la negociación!!".

En contraste, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, describió el acuerdo alcanzado con Irán como "una victoria para Estados Unidos que el presidente Trump y nuestras increíbles Fuerzas Armadas han hecho posible".

Iran Deal By Obama:

•Strait of Hormuz open for free

•Iran limits Uranium enrichment

•Iran agrees to make no nuclear weapons

•Iran allows Int'l inspectors to ensure compliance

•Inspectors confirm Iran's full compliance



Iran Ceasefire By Trump:

•Strait of Hormuz closed, only… — Qasim Rashid, Esq. (@QasimRashid) April 8, 2026

Afirmó que las fuerzas estadounidenses alcanzaron y superaron sus "objetivos militares fundamentales en 38 días", que gracias a su capacidad, Trump logró la reapertura del estrecho de Ormuz, por donde pasa una cuarta parte del petróleo mundial, y que lo que viene ahora son "duras negociaciones que han abierto una vía para una solución diplomática y una paz duradera".

Steven Cheung, director de Comunicaciones de la Casa Blanca, optó por insultar a un usuario que publicó lo que Irán señala es el plan de paz que presentó y que Trump describió como "viable".

"No tienes ni puta idea de lo que estás diciendo, perdedor. Vuelve al agujero del que te has salido, porque está claro que no sabes leer", espetó Cheung.

You have no idea what the fuck you’re talking about you loser. Go back to whatever hole you crawled out of because you clearly can’t read. https://t.co/IGnKmA0s1X — Steven Cheung (@StevenCheung47) April 8, 2026

Y a todo esto, ¿qué es el TACO?

"Trump Always Chickens Out" (TACO) o "Trump siempre se acobarda" es una frase utilizada por críticos y analistas financieros que pretende describir un patrón que, aparentemente, sigue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

TACO es usada cuando Trump hace grandes amenazas económicas o de política exterior y posteriormente las suaviza o se retracta de ellas.

El término fue acuñado por Robert Armstrong, columnista del Financial Times , y popularizado por los analistas de Wall Street para describir un patrón predecible de amenazas que después fueron retiradas o minimizadas.

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