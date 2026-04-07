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Washington. El presidente de Estados Unidos, , anunció hoy su decisión de suspender los ataques contra Irán durante dos semanas, aunque supeditó la decisión definitiva a que Teherán acepte reabrir el estrecho de Ormuz, clave para el paso de buques petroleros.

En una publicación en Truth Social, Trump dijo que "tras mantener conversaciones con el primer ministro [de Paquistán] Shehbaz Sharif y el jefe del Estado Mayor paquistaní, Asim Munir, en las que me solicitaron que detuviera la fuerza destructiva que se iba a enviar esta noche a Irán, y siempre que la acepte la APERTURA TOTAL, INMEDIATA y SEGURA del estrecho de Ormuz, acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un periodo de dos semanas".

Según Trump, se tratará de un alto el fuego "recíproco". El mandatario estadounidense dijo que la razón de esta suspensión es que "ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares, y estamos muy avanzados en un acuerdo definitivo sobre la PAZ a largo plazo con Irán y la PAZ en Medio Oriente".

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Explicó que "hemos recibido una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que es una base viable sobre la que negociar. Casi todos los puntos de discordia del pasado han sido acordados entre Estados Unidos e Irán, pero un periodo de dos semanas permitirá que el acuerdo se ultime y se consuma. En nombre de Estados Unidos de América, como presidente, y también en representación de los países de Oriente Medio, es un honor que este problema de larga data esté a punto de resolverse".

La decisión de Trump se produce luego de que el premier Sharif le pidiera dar otras dos semanas a la diplomacia que, adelantó, va por buen camino. Sharif también llamó a Irán a que durante esas dos semanas mantenga abierto el estrecho, como un "gesto de buena voluntad".

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La suspensión se da horas antes de que venza el plazo, a las 20:00, hora del Este, de hoy, que había dado Trump a Irán para alcanzar un acuerdo. De lo contrario, había amenazado con "destruirlo todo" en Irán, golpeando centrales energéticas y puentes.

El gobierno iraní había advertido que se defendería, en caso de ser atacado, y miles de iraníes se colocaron en los puentes y formaron cadenas humanas en torno a las centrales del país, en protesta por la amenaza de Estados Unidos, de acuerdo con medios estatales.

La cadena estadounidense CNN afirmó, citando a un alto funcionario de la Casa Blanca, que Israel también acordó suspender los ataques contra Irán durante dos semanas, mientras continúan las negociaciones.

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