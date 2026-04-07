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Teherán.- Miles de personas formaron cadenas humanas ante centrales eléctricas y puentes en distintas ciudades de para protestar contra las amenazas de ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha advertido de que atacará esas infraestructuras si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz.

En Teherán, cientos de personas se congregaron ante la mayor central eléctrica del país, Damavand, portando banderas de Irán y condenaron las amenazas estadounidenses de atacar infraestructuras vitales, según imágenes difundidas por la televisión estatal iraní.

En la ciudad occidental de Kermanshah, un grupo de manifestantes se concentró frente a la planta eléctrica de Bisotun, donde portaron fotografías del fallecido líder supremo Alí Jamenei y de su sucesor e hijo Mojtaba Jamenei, denunciando que atacar infraestructuras eléctricas constituye un crimen de guerra, según informó la agencia Mehr.

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También se formaron cadenas humanas ante la central termoeléctrica de la ciudad noroccidental de Tabriz y la planta eléctrica de Shahid Rajaei, en la norteña ciudad de Qazvín.

Las movilizaciones se replicaron en otros puntos del país. En Dezful (suroeste) estudiantes formaron una cadena humana sobre el puente histórico de la ciudad, con más de mil 700 años de antigüedad, en su defensa ante las amenazas de Trump.

El gobierno iraní llamó a los jóvenes del país a formar cadenas humanas hoy para "escenificar un símbolo de unidad y resistencia frente al enemigo". Foto: AP
El gobierno iraní llamó a los jóvenes del país a formar cadenas humanas hoy para "escenificar un símbolo de unidad y resistencia frente al enemigo". Foto: AP

Estas acciones forman parte de una campaña gubernamental que llamó a los jóvenes del país a formar cadenas humanas hoy para "escenificar un símbolo de unidad y resistencia frente al enemigo", según dijo esta mañana el viceministro de Asuntos de la Juventud del Ministerio de Deporte, Alireza Rahimi.

Rahimi indicó que «los jóvenes de Irán, con cualquier ideología o preferencia, se unirán para decir al mundo que atacar infraestructuras públicas es un crimen de guerra».

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Figuras de la cultura iraní, entre ellos el músico iraní Ali Gamsari y el cantante Benyamin Bahadori, comenzaron ayer a instalarse en las inmediaciones de plantas eléctricas y puentes ante las amenazas de Trump de "desatar el infierno" si Teherán no reabre Ormuz antes de las 20:00 horas del martes 7 en Washington (00:00 GMT del miércoles).

Teherán ha bloqueado desde el comienzo de la guerra el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, por donde transita el 20 % del petróleo mundial, y solo permite el paso a barcos de países que considera aliados, lo que ha disparado el precio del petróleo, entre otros productos.

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