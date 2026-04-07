La guerra en Irán continúa su escalada este martes en medio de la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que "una civilización morirá" si el régimen no acata su ultimátum sobre el estrecho de Ormuz, y los ataques de la República Islámica a infraestructura energética.

Además de la amenaza de Trump, Estados Unidos e Israel atacaron la isla de Jarg, la principal terminal petrolera de Irán, por donde pasan el 90% de las exportaciones petrolíferas del país persa.

Sigue aquí los detalles de la jornada a unas horas de que se cumpla el plazo establecido por Trump al régimen iraní. El republicano ha aplazado del lunes al martes el plazo para que Irán llegue a un acuerdo o abra el estrecho de Ormuz, el más reciente de varios retrasos.

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Mundo 07:46 AM Wall Street abre a la baja, atenta al ultimátum de Trump a Irán La Bolsa de Nueva York abrió a la baja el martes, a la espera de la expiración en la noche del ultimátum de Donald Trump a Irán para la reapertura del estrecho de Ormuz y mientras continúa el alza de los precios del petróleo.

En los primeros intercambios de la sesión el Dow Jones Industrial Average bajó un 0.22%, el Nasdaq Composite -0.42% y el S&P 500 -0.28%.



Mundo 07:41 AM Qatar insiste en que países del Golfo deben ser parte de cualquier acuerdo sobre Ormuz Qatar llamó a un "acuerdo rápido" entre Estados Unidos e Irán, antes de que venza el ultimátum de Donald Trump para que Teherán reabra el estrecho de Ormuz, pero insistió en que todos los países del golfo Pérsico deben formar parte de cualquier entendimiento futuro sobre esa estratégica vía marítima.

"Llamamos a todas las partes a encontrar una rápida solución antes de que expire esa amenaza", este miércoles a las 00.00 GMT, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, en su rueda de prensa semanal, en la que advirtió de que la falta de acuerdo "no solucionará el problema", sino que "la complicará aún más".

Al Ansari subrayó al mismo tiempo que cualquier entendimiento o pacto "debe ser por consenso entre todos los países de la región. No se puede descartar a cualquiera de las partes regionales".



Mundo 07:14 AM Irán dice que atacó el complejo petroquímico saudí de Jubail, uno de los mayores del mundo Irán afirmó este martes que ha atacado con misiles y drones el complejo petroquímico saudí de Jubail, uno de los mayores del mundo y que habría sufrido "graves daños" según la versión de Teherán, como represalia por los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra instalaciones energéticas en su territorio.

"El mayor complejo petroquímico de la región, situado en Al Jubail (Arabia Saudí) —propiedad de las empresas estadounidenses Sadara, ExxonMobil y Dark Chemical— sufrió graves daños a causa de ataques precisos con misiles y drones", informó la agencia Fars, vinculada con la Guardia Revolucionaria.

Estos ataques, que no han sido confirmados por Arabia Saudita, "se llevaron a cabo en respuesta a las recientes agresiones del enemigo estadounidense-sionista contra varios complejos petroquímicos en Irán", añadió Fars.



Mundo 07:08 AM "Habrá muchas negociaciones" sobre Irán en las próximas horas, dice vicepresidente de EU El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó este martes que habrá intensas negociaciones en las próximas horas antes de que expire el ultimátum de Donald Trump a Irán, donde Washington, dijo, "ha cumplido en buena medida con sus objetivos militares".

"Ellos deben saber que tenemos herramientas en nuestro haber, que de momento no hemos decidido usar", dijo Vance, de visita en Budapest. "El presidente de Estados Unidos puede decidir usarlas, y decidirá usarlas si los iraníes no cambian su comportamiento", añadió.

"Estados Unidos ha cumplido en buena medida con sus objetivos militares" en Irán, desde el arranque de la ofensiva el 28 de febrero, junto con Israel, dijo. "Habrá muchas negociaciones" en las próximas horas, antes de que expire el ultimátum a las 00H00 GMT, agregó.





Mundo 07:06 AM Hombres armados atacan edificio que alberga consulado israelí en Estambul Tres asaltantes abrieron fuego contra la policía el martes ante un edificio que alberga el consulado de Israel en Estambul, lo que desencadenó un tiroteo en el que murió un agresor, según las autoridades turcas. Los otros dos asaltantes fueron capturados con lesiones.

Dos agentes de policía sufrieron heridas leves en el enfrentamiento, dijo a los periodistas el gobernador de Estambul, Davut Gul. Los agresores portaban armas de cañón largo.

El ministro del Interior Mustafa Cifti escribió en X que los atacantes habían viajado a Estambul desde la ciudad de Izmit, a unos 100 kilómetros (60 millas) al este de Estambul, en un auto alquilado. Uno de los asaltantes estaba vinculado a un grupo que “se aprovecha de la religión”, señaló sin nombrar a la organización.

El grupo Estado Islámico ha llevado a cabo ataques mortales en Turquía en el pasado.



Mundo 07:05 AM "Toda una civilización morirá, para no volver jamás", advierte Trump si Irán no acata ultimátum sobre Ormuz El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes que es muy probable que una civilización entera sucumba en la noche, cuando se cumple el ultimátum que el mandatario ha dado a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz, aunque insistió en que no le gustaría que eso sucediera.

"Toda una civilización morirá esta noche y nunca volverá a existir. No quiero que eso ocurra, pero probablemente sucederá", escribió Trump en su red Truth Social.

Mundo 07:03 AM Nuevos ataques de Israel y EU contra isla de Jarg, principal terminal petrolera de Irán La isla de Jarg, la principal terminal petrolera de Irán, ha sido atacada este martes por Estados Unidos e Israel, a unas horas de que venza el plazo de Donald Trump para bombardear las plantas eléctricas de Irán si no se abre el estrecho de Ormuz.

Varios misiles lanzados desde aviones de combate o buques provocaron explosiones en distintos puntos del enclave energético, según informó la agencia Mehr.

Según informa la cadena estadounidense Fox, los bombardeos han alcanzado bunkers, estaciones de radar y depósitos de munición, y no habría implicado un despliegue de tropas en la isla, solo los ataques aéreos.



Mundo 07:02 AM Irán sufre una oleada de ataques a sus infraestructuras Irán afirma haber sufrido en las últimas horas una oleada de ataques a sus infraestructuras como dos puentes, una autopista y vías férreas horas antes de que expire un ultimátum del presidente estadounidense Donald Trump.

El mandatario republicano amenaza con destruir infraestructuras esenciales iraníes si Teherán no alcanza un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz, vital para el suministro mundial de petróleo. "Todo el país podría ser eliminado en una sola noche, y esa noche podría muy bien ser la de mañana (martes)", afirmó el lunes.

Israel ya ataca infraestructuras iraníes. En un comunicado, el ejército israelí afirmó haber llevado a cabo "una ola de ataques a gran escala contra decenas de sitios de infraestructuras pertenecientes al régimen terrorista iraní en varias zonas de Irán". No dio detalles de cuáles ni de dónde.



Mundo 07:01 AM Irán pide cadenas humanas para proteger plantas eléctricas mientras se acaba el plazo de Trump Ataques aéreos golpearon Teherán el martes, y funcionarios iraníes instaron a los jóvenes a formar cadenas humanas para proteger centrales eléctricas, horas antes de que venciera el último plazo fijado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para que la República Islámica reabra el crucial estrecho de Ormuz o enfrente ataques punitivos contra su infraestructura.

Trump ha extendido repetidamente plazos anteriores, pero sugirió que el fijado para las 8 de la noche de Washington era definitivo, y el lenguaje empleado por ambos lados alcanzó un punto álgido que dejó a los iraníes en vilo.

Trump ha amenazado con destruir todas las centrales eléctricas y puentes de Irán si Teherán no permite que el tráfico se reanude por completo en el estrecho, por el que en tiempos de paz pasa una quinta parte del petróleo mundial. El presidente de Irán dijo que 14 millones de personas, incluido él mismo, se han ofrecido como voluntarios para luchar.



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