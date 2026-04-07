Washington.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que Washington podría “destruir” Irán “en una noche y esa noche podría ser mañana [martes]”, cuando expira el ultimátum dado al país persa para que reabra el estrecho de Ormuz.

El mandatario estadounidense impuso como plazo límite las 20:00 (hora del Este) de este martes para que las autoridades iraníes vuelvan a abrir este paso clave de la región del golfo, una vía marítima por donde transitaban 20% de las exportaciones de petróleo antes de la guerra.

En una rueda de prensa, Trump dijo que Estados Unidos puede arrasar todos los puentes y plantas energéticas en “cuatro horas”.

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Además, afirmó que la propuesta de un alto el fuego de 45 días con Irán es un “paso muy significativo”, pero “no es suficiente”.

Por su parte, Irán rechazó una propuesta de cese al fuego con Estados Unidos e Israel, porque insistió en “la necesidad de poner fin definitivamente al conflicto”, reportó la agencia estatal iraní Irna.

Ante las amenazas de que Estados Unidos pueda atacar infraestructuras civiles, el viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Kazem Qaribabadi, denunció posibles “crímenes de guerra”.

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Trump desestimó las advertencias de que atacar infraestructuras civiles sea contrario al derecho internacional. “No estoy preocupado por ello. Lo que es un crimen de guerra es permitir a un país enfermo, con líderes dementes, poseer un arma nuclear”, declaró Trump a periodistas en la Casa Blanca.

También ha calificado de “improrrogable” la fecha límite de este martes por la noche para que Teherán se pliegue a sus exigencias.

El ejército israelí volvió a atacar el complejo petroquímico del gigantesco South Pars, el mayor yacimiento de gas natural del mundo y que Irán comparte con Qatar, informó el ministro de Defensa, Israel Katz. Señaló que este ataque supuso un “duro golpe económico” para la República islámica.

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Las autoridades iraníes reportaron poco después un ataque a una segunda planta petroquímica situada en Marvdasht, en el sur de Irán, que dejó “daños menores”.

“Las dos instalaciones, que en conjunto representan aproximadamente 85% de las exportaciones petroquímicas de Irán, quedaron fuera de servicio”, afirmó el ministro de Defensa israelí.

A mediados de marzo, Israel ya había atacado las instalaciones de South Pars.

En tanto, el ejército de Teherán aseguró que la “retórica arrogante” de Trump no altera sus planes.

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“La retórica grosera y arrogante, así como las amenazas infundadas del desquiciado presidente estadounidense, que se encuentra en un callejón sin salida y justifica las sucesivas derrotas del ejército estadounidense, no tienen ningún efecto sobre la continuación de la ofensiva y las operaciones aplastantes”.

Ni Trump ni Irán precisaron sobre la propuesta, pero antes de la declaración del mandatario estadounidense, el portavoz del ejército iraní, Mohamad Akraminia, afirmó que su país continuará la guerra mientras las autoridades políticas “lo consideren oportuno”.

Ante la amenaza de Trump, la Organización de Naciones Unidas (ONU) recordó al mandatario que las infraestructuras civiles y energéticas “no se pueden atacar”

“La ONU se muestra muy clara en cuestiones relacionadas con el derecho internacional y, una vez más, insta a las partes a que cumplan con sus obligaciones en lo que respecta a la conducción de estas hostilidades”, dijo el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, a menos de 24 horas de que se complete el ultimátum a Irán.

Recordó que las infraestructuras civiles, incluidas las infraestructuras energéticas, no pueden ser atacadas”.

Dujarric agregó que esta prohibición se extiende a las infraestructuras civiles que “pudieran considerarse un objetivo militar” cuando un ataque pudiera causar “daños colaterales excesivos a la población civil”.

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“Cualquier ataque contra infraestructuras civiles es una violación del derecho internacional y muy clara”, afirmó.

“Una vez más, el secretario general reafirma que ya es hora de que las partes pongan fin a este conflicto, ya que no existe alternativa viable a la solución pacífica de las controversias internacionales”, concluyó Dujarric.

Irán prometió represalias “más devastadoras” si Trump lleva a cabo su amenaza de destruir puentes y centrales eléctricas iraníes.

170 naves para dos rescates

En su conferencia, Trump dio algunos detalles sobre la operación estadounidense para rescatar a dos pilotos de un caza F-15E derribado en Irán el viernes y afirmó que se utilizaron 170 aeronaves militares.

En paralelo al operativo militar, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) llevó a cabo una “operación de desinformación” para sembrar confusión en Irán donde los pilotos eran buscados sin descanso.

El piloto del avión derribado fue rescatado casi de inmediato, pero el segundo piloto fue rescatado apenas el sábado.

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