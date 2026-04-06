Teherán. Irán rechazó la más reciente propuesta de alto el fuego y ha transmitido a Estados Unidos su propia propuesta para poner fin a la guerra, informó este lunes la agenia estatal IRNA.

La propuesta iraní fue transmitida a Estados Unidos través de Paquistán y consta de 10 puntos, entre los que se encuentran el fin de las hostilidades en la región, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz y el levantamiento de las sanciones, de acuerdo con la agencia oficial del país, que dijo haber tenido acceso al documento.

Teherán rechaza así “un alto el fuego y subraya la necesidad de un fin permanente de la guerra que tenga en cuenta sus propias consideraciones”. El alto el fuego contempla 45 días sin hostilidades.

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"No nos conformaremos con un simple alto el fuego", declaró el lunes a The Associated Press Mojtaba Ferdousi Pour, jefe de la misión diplomática iraní en El Cairo. "Solo aceptaremos el fin de la guerra con garantías de que no volveremos a ser atacados".

La respuesta se produjo antes de que venza el plazo fijado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para iniciar los bombardeos contra las infraestructuras energéticas e industriales iraníes.

En comentarios a la prensa en la Casa Blanca, Trump calificó la propuesta de cese al fuego por 45 días como un "paso muy significativo".

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"Es una propuesta significativa, un paso significativo. No es suficientemente bueno, pero es significativo". Afirmó que los intermediarios "están negociando en estos momentos".

En la ceremonia de los huevos de Pascua, Trump reconoció que "el enemigo es fuerte. No tan fuerte como hace un mes, pero pronto lo vamos a averiguar". Aludió así aparentemente al ultimátum que lanzó para que Irán reabra el estrecho de Ormuz antes de la noche del martes.

Irán ya "no es el mismo", dice Netanyahu

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que "Irán ya no es el mismo Irán" que antes de la guerra, e insistió en que los bombardeos israelíes están "desmantelando" las fuentes de ingresos que sostenían al régimen.

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"Irán ya no es el mismo Irán, Israel ya no es el mismo Israel. Israel es más fuerte que nunca, y el régimen terrorista de Irán es más débil que nunca. ¿Y cuál es la clave, cuál es el secreto? Fe y fortaleza. Ambas las tenemos en abundancia", dijo Netanyahu en un videomensaje mientras señala una Torá y a la maqueta de un avión de combate colocado sobre una mesilla.

Netanyahu insistió en que Israel está acabando con altos funcionarios, pero también con las fábricas iraníes y que hoy destruyó la mayor planta petroquímica de Irán.

"En otras palabras, estamos eliminando sistemáticamente la maquinaria financiera de la Guardia Revolucionaria", dijo.

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Medios iraníes informaron este lunes de ataques contra las empresas Mobin y Damavand, encargadas de suministrar electricidad, agua y oxígeno a las petroquímicas de Pars Sur, que albergan las mayores reservas mundiales de gas natural. Estos bombardeos contaron el suministro eléctrico a todas ellas, reportó la agencia Tasnim.

Trump no validó un alto el fuego propuesto por mediadores

La Casa Blanca confirmó el lunes que había recibido una propuesta de mediadores para un alto el fuego de 45 días con Irán, pero precisó que el presidente Donald Trump "no la validó".

Los medios estadounidenses informaron que Washington recibió una propuesta de los mediadores para un alto el fuego de 45 días en la guerra de Medio Oriente.

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"Esta es una de muchas ideas, y el presidente (Trump) no la validó. La Operación Furia Épica continúa", dijo a la AFP un funcionario de la Casa Blanca, que recordó que el mandatario tiene prevista una rueda de prensa a las 13H00 locales (17H00 GMT).

La propuesta de alto el fuego fue puesta sobre la mesa por mediadores paquistaníes, egipcios y turcos, según el sitio de información Axios.

Trump dio como plazo límite el martes a las 20H00 (00H00 GMT del miércoles) antes de bombardear infraestructuras iraníes.

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Irán continuará la guerra mientras las autoridades políticas "lo consideren oportuno", declaró este lunes un portavoz del ejército.