La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán mantiene ataques a infraestructuras de energía, así como se mantiene el bloqueo en el estrecho de Ormuz. Lo cual ha provocado el aumento de precio en el petróleo en EU, que subió un 1.86% hasta 113.62 dólares el barril. El Brent del mar del Norte aumentó un 1.16% hasta 110.30 dólares el barril.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó que los cazas israelíes han atacado la mayor planta petroquímica de Irán, ubicada en Asaluyeh, en una operación que, según dijo, ha dejado fuera de servicio instalaciones clave del sector energético del país.

Sin embargo, Estados Unidos, Irán y un grupo de mediadores regionales están negociando los términos de un posible alto el fuego de 45 días que podría conducir a un fin definitivo de la guerra, según informa Axios, citando a cuatro fuentes estadounidenses, israelíes y regionales enteradas de las conversaciones.

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Sigue a continuación el minuto a minuto de una nueva jornada en el conflicto en Medio Oriente.

Mundo 07:18 AM Israel ataca la planta petroquímica South Pars de Irán mientras mediadores proponen un alto el fuego Israel atacó una planta petroquímica clave en el enorme yacimiento iraní de gas natural South Pars y mató a un alto comandante de la Guardia Revolucionaria, poniendo en duda las negociaciones destinadas a que Estados Unidos y Teherán alcancen un cese al fuego.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, confirmó lo que calificó como “un poderoso ataque contra la mayor instalación petroquímica de Irán”, responsable de la mitad de la producción petroquímica del país. El portavoz militar de Israel, el teniente coronel Nadav Shoshani, dijo que no habría “inmunidad” para Irán a medida que avanzan las conversaciones.



Mundo 07:17 AM Un ataque ruso mata a 4 personas mientras drones ucranianos apuntan a infraestructura petrolera rusa Un ataque con drones rusos contra la ciudad portuaria ucraniana de Odesa, en el sur del país, mató a dos mujeres y a un niño pequeño, informaron las autoridades el lunes, mientras drones ucranianos de largo alcance apuntaron al principal puerto ruso del mar Negro para exportaciones de petróleo.

El ataque nocturno contra Odesa dañó gravemente un bloque de apartamentos y mató a las mujeres y a un niño de 2 años, indicaron funcionarios. Rescatistas que trabajaban bajo reflectores sacaron a cuatro personas de entre los escombros.





Mundo 07:17 AM El OIEA dice que los ataques cerca de la central nuclear de Bushehr en Irán "deben cesar" El director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, declaró este lunes en X que los ataques del sábado a sólo 75 metros del perímetro de la central nuclear iraní de Bushehr "constituyen un peligro real" y "deben cesar".

Los ataques cerca de la central "podrían provocar un grave accidente radiológico con consecuencias perjudiciales para la población y el medio ambiente en Irán y más allá", declaró Grossi, tras el bombardeo de Estados Unidos e Israel el sábado contra la planta, situada en el sur de Irán.





Mundo 07:16 AM Israel afirma haber matado a comandante de una división especial de la Fuerza Quds en Irá El ejército de Israel aseguró este lunes haber matado al comandante de la unidad de operaciones especiales de la Fuerza Quds de Irán en un ataque en Teherán realizado el día anterior.

La Fuerza Quds es el brazo de operaciones en el extranjero de los poderosos Guardianes de la Revolución iraní.





Mundo 07:15 AM Varias explosiones en el mayor complejo gasístico de Irán Varias explosiones se oyeron el lunes en el sur de Irán en el mayor complejo de gas del país, pero la situación está "bajo control", informaron las agencias de prensa Fars e Irna.

Las explosiones, cuyo número no se ha precisado, se produjeron en el complejo petroquímico South Pars, en Asaluyeh, donde Israel afirma haber realizado ataques el lunes.





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