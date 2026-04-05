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Viena. La alianza , liderada por Arabia Saudí y Rusia, acordó este domingo aumentar su producción de en 206 mil barriles diarios a partir del 1 de mayo, un paso simbólico, pues la aplicación del incremento no será posible mientras siga la guerra en Irán y bloqueado el estrecho de Ormuz.

La decisión fue adoptada en una teleconferencia por los ministros de Energía y Petróleo de Arabia Saudita, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, informó la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en un comunicado.

Los ocho países "expresaron su preocupación por los ataques a la infraestructura energética, señalando que la restauración de los activos energéticos dañados a su plena capacidad es costosa y requiere mucho tiempo, lo que afecta la disponibilidad general del suministro".

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"En consecuencia, destacaron que cualquier acción que socave la seguridad del suministro energético, ya sea mediante ataques a la infraestructura o la de las rutas marítimas internacionales, aumenta la volatilidad del mercado y debilita los esfuerzos colectivos" de la alianza petrolera para estabilizar el mercado, añadieron.

En este contexto, subrayaron "la importancia crítica de salvaguardar las rutas marítimas internacionales para garantizar el flujo ininterrumpido de energía".

La declaración de la reunión virtual alude así, sin mencionarla explícitamente, a la grave mundial desencadenada por la guerra lanzada el 28 de febrero con bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

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El bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, por donde normalmente pasa el 20% del petróleo comercializado en el mundo, y los ataques cruzados a instalaciones del sector han mermado los suministros de miembros clave de la OPEP, como Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

A ello se añaden los daños causados a instalaciones petrolíferas de Rusia por ataques ucranianos, mientras que los tres restantes países del grupo -Kazajistán, Argelia y Omán- cuentan con capacidades muy limitadas para elevar su .

En esta situación, y sin que de momento se divise un fin de los conflictos bélicos, el grupo no podrá implementar el aumento mensual acordado hoy, como se estima que tampoco está aplicando el que entró en vigor el pasado día 1, también de 206 mil barriles al día.

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Según los analistas, la decisión de seguir adelante con un plan lanzado el año pasado para revertir los recortes voluntarios del bombeo que 'los Ocho' habían adoptado en 2023 tiene de momento un valor meramente simbólico y es un intento de enviar un mensaje de calma a los perturbados , donde el precio del 'oro negro' se ha disparado en medio de una gran volatilidad.

El petróleo Brent llegó a rozar los 120 dólares/barril y en todo marzo acumuló una subida del 63%, su mayor incremento mensual desde al menos 1988, cuando se convirtió en referente del mercado europeo, mientras que el petróleo intermedio de Texas (WTI) superó los 111 dólares/barril.

65ª Reunión del Comité Ministerial Conjunto de Seguimiento El Comité Ministerial Conjunto de Seguimiento (CMMS), integrado por Arabia Saudita, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajstán, Nigeria, Argelia y Venezuela, celebra su 65.ª reunión por videoconferencia.

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El Comité Conjunto de Monitoreo y Mercados (JMMC) examinó las condiciones actuales del mercado y destacó el papel fundamental de la Declaración de Cooperación (DoC) para el mantenimiento de la estabilidad de los mercados energéticos mundiales. En este contexto, el Comité subrayó la importancia crucial de salvaguardar las rutas marítimas internacionales para garantizar el flujo ininterrumpido de energía.

Asimismo, expresó su preocupación por los ataques a la , señalando que la restauración de los activos energéticos dañados a su plena capacidad es costosa y requiere mucho tiempo, lo que afecta la disponibilidad general del suministro. En consecuencia, el Comité subrayó que cualquier acción que menoscabe la seguridad del suministro energético, ya sea mediante ataques a la infraestructura o la interrupción de las internacionales, aumenta la volatilidad del mercado y debilita los esfuerzos colectivos en el marco de la Declaración de Cooperación para apoyar la estabilidad del en beneficio de los productores, los consumidores y la economía mundial.

En este sentido, el Comité felicitó a los países de la Declaración de Cooperación que tomaron la iniciativa de garantizar la disponibilidad continua de , en particular mediante el uso de rutas de exportación alternativas, que han contribuido a reducir la volatilidad del mercado.

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El Comité Ministerial Conjunto de Monitoreo (JMMC) seguirá supervisando de cerca las condiciones del mercado y conserva la facultad de convocar reuniones adicionales o solicitar una Reunión Ministerial de la OPEP y de países no pertenecientes a la OPEP, tal como se estableció en la 38.ª Reunión Ministerial de la ONOMM celebrada el 5 de diciembre de 2024.

La próxima reunión del JMMC (66.ª) está programada para el 7 de junio de 2026.

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