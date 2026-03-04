La OCDE cree que la guerra en Medio Oriente puede meter más presión en los mercados de deuda, aunque insiste en que, por el momento, las primeras reacciones han mostrado una gran resistencia, tanto en lo que respecta a la deuda soberana como a la corporativa.

Carmine di Noia, director de asuntos financieros y de empresas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), subrayó que desde el comienzo de la contienda, el pasado sábado, "los mercados (de deuda) han sido realmente muy resistentes".

No obstante, Di Noia reconoció que el conflicto "puede meter presión" sobre los tipos de interés, durante la presentación del tercer informe anual de la organización sobre los mercados de deuda.

A ese respecto, recordó que una de las primeras consecuencias ha sido el incremento de los precios del gas y del petróleo, que, si se mantienen, conducirán a un repunte de la inflación, por encima de lo esperado, y eso es susceptible de impactar en la política monetaria.

El responsable de finanzas y empresas de la OCDE consideró que el contexto bélico actual "añade incertidumbre" a los mercados y, aunque es demasiado pronto para anticipar lo que puede ocurrir, "añade presión" en la negociación de la deuda, en particular con las tendencias de fondo.

En su informe, la organización señala que, aunque el pasado año "los mercados de deuda global han mostrado una gran resiliencia" pese a las tensiones geopolíticas y "una gran capacidad para integrar choques", cada vez hay una mayor presencia de inversores como fondos especulativos que, si, por una parte, aportan una mayor liquidez que es positiva, también generan mayor volatilidad.

En el mercado de deuda soberana, ese creciente peso de nuevos inversores tiene que ver con la retirada parcial de los bancos centrales, que han reducido su balance.

Y una de las consecuencias es que hay menos demanda para las emisiones de largo plazo (sobre todo con vencimientos superiores a los diez años), con lo que los Estados tienen que renovar con más frecuencia sus títulos de deuda, con lo que eso entraña de riesgo de más volatilidad.

