En noviembre del 2025, la mitad de los 37 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) redujeron la inflación en general y en mayor proporción la de alimentos.

La inflación general se redujo a 3.9% en el onceavo mes, cifra menor al 4.2% de septiembre pasado. Mientras que la inflación de alimentos cayó 1 punto porcentual, ubicándose en 4%, mientras que la inflación subyacente (sin alimentos ni energía) también se redujo a 4%. En contraste, la inflación energética aumentó a 3.5%.

En noviembre de 2025, la inflación general en México se ubicó en 3.80% anual, de acuerdo con el INEGI. En ese mismo periodo, la inflación de alimentos alcanzó 2.56% anual, mientras que la inflación subyacente (que excluye bienes volátiles como alimentos y energía) se situó en 4.43% anual, marcando el nivel más alto en veinte meses.

La OCDE expuso que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de alimentos cayó en 20 países, aumentó en 12 y se mantuvo estable en cinco, lo que refleja una tendencia a la baja en más de la mitad de los miembros.

En un comunicado, la OCDE dijo que, entre octubre y noviembre del año pasado, la inflación general se mantuvo estable en 17 de los 37 países de la OCDE, disminuyó en 13 y aumentó en siete.

En el Grupo de los 7 (G-7) la inflación general se mantuvo estable en Canadá, Francia, Alemania, Italia y Japón, mientras que el Reino Unido registró una segunda caída consecutiva. La inflación de alimentos se redujo en Italia, Reino Unido, Alemania y Japón, pero en Canadá repuntó al 4.5%, su nivel más alto desde diciembre de 2023.

En la zona euro, la inflación interanual se mantuvo en 2.1% en noviembre, con una inflación energética aún negativa y alimentos prácticamente estables. Para diciembre, Eurostat estima que la inflación general se mantuvo en 2.0%.

En cuanto a países fuera de la OCDE, la inflación general aumentó en China e India, mientras que cayó en Brasil, Indonesia y Arabia Saudita.

