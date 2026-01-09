Más Información

Tras las fiestas navideñas, la cuesta de enero viene cargada de que pagarán los mexicanos, coincidieron expertos.

Al vigilar las 55 principales ciudades del país, el Inegi encontró que la llegó a 0.28% en diciembre, cuya tasa mensual se acelerará a 0.51% en enero, prevé el consenso de 35 bancos, casas de bolsa y grupos de análisis que Citi encuestó esta semana.

De confirmarse la expectativa, la cuesta de enero casi duplicará la de 2025, cuando fue de 0.29%.

La mayoría de los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) consideró que las modificaciones al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el aumento de tarifas arancelarias en 2026 tendrán efectos de una sola vez y de carácter transitorio sobre la inflación.

De acuerdo con la minuta de la reunión que sostuvieron en diciembre y que Banxico publicó este jueves, algunos evaluaron la posibilidad de que factores estructurales, como la inseguridad pública y la falta de competencia, estén incidiendo sobre la inflación.

El estadounidense Citi proyecta una inflación de 0.94% que, de cumplirse, será la cuesta de enero más empinada desde 2017, cuando escaló 1.70% luego de que el gobierno comenzó con la política de liberalización de precios de las gasolinas para transitar hacia un régimen de libre mercado.

El español BBVA calcula una tasa de 0.80%, mientras Invex anticipa que la inflación será de 0.79% debido a los cambios al IEPS, así como por los mayores aranceles a países sin tratado comercial.

Banorte prevé que la inflación llegue a 0.55% ante los ajustes fiscales que entraron en vigor al arrancar 2026, como las alzas en el IEPS de bebidas azucaradas y saborizadas, y también por la modificación a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, cuyo traspaso en los precios probablemente tomará más tiempo en materializarse.

Banamex ve una inflación de 0.51% por los efectos en las mercancías que tendrán los mayores aranceles e impuestos, lo que se revertiría gradual y parcialmente conforme transcurra 2026 dada la apreciación del peso y el crecimiento económico moderado.

Scotiabank proyecta una inflación de 0.53% y señala presiones por el ajuste al salario mínimo en 2026 y los impuestos a los productos nocivos para la salud y a las mercancías importadas.

Calcula una importante alza en precios en el verano por el Mundial de Futbol, al encarecer servicios como la vivienda ante la limitada oferta de cuartos de hotel, y los alimentos procesados.

La encuesta de Citi indica que el consenso anticipa que la inflación anual será de 4% en 2026, luego de cerrar 2025 sobre 3.7%.

