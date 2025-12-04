La determinación de subir o no el costo de las pólizas en 2026 quedará en manos de cada aseguradora, luego de que la reforma fiscal eliminó la posibilidad de acreditar el IVA pagado a proveedores por servicios vinculados con indemnizaciones, señaló Pedro Pacheco, presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

El ajuste quedó previsto en la Ley de Ingresos de la Federación 2026 y afecta a todos los ramos, especialmente autos, gastos médicos y daños, donde buena parte de la operación depende de terceros como talleres, hospitales y especialistas.

Especialistas del sector anticipan incrementos de entre 10 y 20%, de acuerdo con la estructura de cada póliza y el efecto directo que enfrenten por la eliminación del acreditamiento del IVA. Algunas proyecciones internas ubican los aumentos cerca de 16 por ciento.

Lee también Lluvias de octubre provocaron siniestros por 4 mil 500 mdp, revela AMIS

“Respecto a estrategia de precios o políticas ya no corresponde a la AMIS, allí el tema es cada compañía de seguros va a tener que establecer un procedimiento, una estrategia para hacer frente a este cambio fiscal”, dijo el directivo

La AMIS destacó que la modificación legal “da certeza jurídica” y cierra un periodo de criterios fiscales y litigios sobre el tratamiento del IVA en las operaciones del sector. La aplicación será únicamente hacia adelante, lo que evita efectos retroactivos que habrían generado cargas fiscales adicionales para las compañías.

No esperes a que lo inesperado te tome por sorpresa. Contar con múltiples seguros te brinda la tranquilidad de saber que tu salud, tu hogar, tu automóvil y tu estabilidad financiera estarán siempre protegidos. #AMIS #TransformamosHistorias #Seguros360 pic.twitter.com/sO13vToicS — AMIS (@AMIS_mx) November 28, 2025

Robo de camiones se mantiene alto, advierte AMIS

Por su parte, la directora general de la AMIS, Norma Alicia Rosas, informó que, aunque el robo de vehículos pesados asegurados en carreteras muestra cierta reducción, las cifras continúan en niveles elevados.

“Si vemos por ejemplo los datos de equipo pesado, se ha mantenido a nivel nacional y niveles muy parecidos los últimos años, estamos hablando de niveles de nueve mil 261 en 22-23; nueve mil 659 en 23-24; y nueve mil 220 este año, hay una reducción con respecto a la cifra del año anterior, pero sigue siendo un nivel relativamente alto”, precisó.

Lee también Actualiza AMIS a mil 206 mdp los daños por fuertes lluvias; viviendas, las más afectadas

En conferencia, Rosas indicó que hay entidades donde el robo de unidades pesadas incluso ha crecido y añadió que desconoce el valor de la mercancía robada, pero precisó el nivel de aseguramiento en este segmento.

“Yo te podría decir que estamos también hablando de niveles más o menos cercanos a un 30% 40%, es un poquito superior al que tenemos con los vehículos, y lo que se ha hecho también para tratar de minimizar el impacto, pues es trabajar junto con las distintas asociaciones de transportistas para que ellos también instrumenten medidas de prevención”, puntualizó.

Agregó que, cuando los camiones son vaciados, suelen utilizarse para bloquear vías de comunicación, como ocurre en Sinaloa.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm