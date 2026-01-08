Más Información

Venezuela anuncia liberación de "un número importante" de presos; es un gesto para "consolidar la paz y la convivencia pacífica"

"El Viceroy" volverá a la corte en abril; se revisarán negociaciones con la fiscalía de EU

Detienen a 8 personas en protestas en Mineápolis por muerte de estadounidense a manos de ICE; mujer usó su vehículo como "arma": Noem

Homicidios dolosos registran baja de 40% en 15 meses; Sheinbaum destaca que es el número más bajo desde 2016

García Harfuch reporta avance en detenciones por asesinato de Carlos Manzo; “contamos con más información”, dice

Semar asegura laboratorio clandestino y bodega; señalan que pertenece a "Los Rugrats", brazo armado del Cártel de Sinaloa

La presidenta celebró que 2025 cerró con inflación a la baja, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

"Cerramos 2025 con inflación a la baja: 3.69 por ciento anual en diciembre, de acuerdo con Inegi", destacó Sheinbaum Pardo en sus redes sociales.

"El segundo piso de la garantiza la fortaleza económica de México y la prosperidad compartida", aseguró.

Además, compartió un gráfico de la baja inflación mensual en México que va de 4.66% hasta llegar a 3.69% el año pasado.

