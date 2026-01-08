Más Información
Venezuela anuncia liberación de "un número importante" de presos; es un gesto para "consolidar la paz y la convivencia pacífica"
Detienen a 8 personas en protestas en Mineápolis por muerte de estadounidense a manos de ICE; mujer usó su vehículo como "arma": Noem
Homicidios dolosos registran baja de 40% en 15 meses; Sheinbaum destaca que es el número más bajo desde 2016
García Harfuch reporta avance en detenciones por asesinato de Carlos Manzo; “contamos con más información”, dice
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que 2025 cerró con inflación a la baja, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
"Cerramos 2025 con inflación a la baja: 3.69 por ciento anual en diciembre, de acuerdo con Inegi", destacó Sheinbaum Pardo en sus redes sociales.
"El segundo piso de la Cuarta Transformación garantiza la fortaleza económica de México y la prosperidad compartida", aseguró.
Lee también Sheinbaum: Pemex va muy bien; en 2026 va a ser muy importante su trabajo, afirma
Además, compartió un gráfico de la baja inflación mensual en México que va de 4.66% hasta llegar a 3.69% el año pasado.
Operativo “Cisne Negro”, túneles y una película frustrada; así narró EL UNIVERSAL la recaptura de “El Chapo” hace 10 años
mahc/apr
mahc
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]