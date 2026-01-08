La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que 2025 cerró con inflación a la baja, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

"Cerramos 2025 con inflación a la baja: 3.69 por ciento anual en diciembre, de acuerdo con Inegi", destacó Sheinbaum Pardo en sus redes sociales.

"El segundo piso de la Cuarta Transformación garantiza la fortaleza económica de México y la prosperidad compartida", aseguró.

Además, compartió un gráfico de la baja inflación mensual en México que va de 4.66% hasta llegar a 3.69% el año pasado.

Cerramos 2025 con inflación a la baja: 3.69 por ciento anual en diciembre, de acuerdo con Inegi.



El segundo piso de la Cuarta Transformación garantiza la fortaleza económica de México y la prosperidad compartida. pic.twitter.com/VSJEMQS5jK — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 8, 2026

mahc/apr

mahc