La presidenta celebró que en 2025 subió su calificación por todas las calificadoras y celebró que “va muy bien”.

En su conferencia mañanera de este jueves 8 de enero en Cuernavaca, Morelos, Sheinbaum Pardo indicó que este año que inicia, va a ser muy importante el trabajo de Pemex.

Para la deuda de proveedores, recordó que se creó un instrumento especial también para garantizar la inversión del 2025.

“Este 2026 va a ser muy importante el trabajo de Pemex en distintas áreas, tanto en la y de gas, como en la transformación, tanto en refinación, que ya alcanzamos el 80% de la producción; más bien del consumo nacional con producción de Pemex, como lo que tiene que ver con la petroquímica también”, expuso.

“Pemex va muy bien, trabajando muy bien y fueron acciones que se realizaron con todo el marco necesario y supervisado por , dijo la Mandataria federal.

Mencionó que incluso ha habido premios internacionales para la Secretaría de Hacienda “por el trabajo que hicieron relacionado con la administración de la deuda de Pemex”: “Entonces se ha hecho de manera muy profesional y con mucha creatividad, y de manera muy transparente”.

