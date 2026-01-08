Más Información

Venezuela anuncia liberación de "un número importante" de presos; es un gesto para "consolidar la paz y la convivencia pacífica"

Venezuela anuncia liberación de "un número importante" de presos; es un gesto para "consolidar la paz y la convivencia pacífica"

Homicidios dolosos registran baja de 40% en 15 meses; Sheinbaum destaca que es el número más bajo desde 2016

Homicidios dolosos registran baja de 40% en 15 meses; Sheinbaum destaca que es el número más bajo desde 2016

Tren Interoceánico, sin seguridad privada este año; licitación se quedó desierta

Tren Interoceánico, sin seguridad privada este año; licitación se quedó desierta

García Harfuch reporta avance en detenciones por asesinato de Carlos Manzo; “contamos con más información”, dice

García Harfuch reporta avance en detenciones por asesinato de Carlos Manzo; “contamos con más información”, dice

Tráiler robado se impacta en caseta de Tepotzotlán; choque provoca reducción de carriles en la México-Querétaro

Tráiler robado se impacta en caseta de Tepotzotlán; choque provoca reducción de carriles en la México-Querétaro

SESNSP reporta baja en delitos de alto impacto; resalta disminución de homicidio doloso en 26 estados

SESNSP reporta baja en delitos de alto impacto; resalta disminución de homicidio doloso en 26 estados

“Lo preparamos para alguna mañanera”, respondió la presidenta al ser cuestionada sobre una exposición del caso de , exsecretario de Seguridad en el gobierno panista de y ahora preso en Estados Unidos.

En su conferencia mañanera de este jueves 8 de enero en Cuernavaca, Morelos, Sheinbaum Pardo también destacó las recientes detenciones de personajes ligados con García Luna.

“Lo más conocido de García Luna es el periodo de Calderón, donde fue secretario de Seguridad Pública. Lo conocemos de esa época como que coordinó todas las labores relacionadas con lo que Calderón ´llamó la guerra contra el narco´. Tiempo después fue detenido en Estados Unidos y ahora está sentenciado por sus vínculos con los grupos delictivos.

Lee también

“Es decir, Calderón puso en manos de un delincuente la famosa guerra contra el narco”, mencionó.

“Hay que pedirle a Ulises Lara o a la propia fiscal que puedan dar más información de esto y nosotros preparamos ya un trabajo para una mañanera para poder explicar con todo detalle”, añadió.

Sobre las denuncias contra el diputado de Morena y exgobernador de Morelos, , evitó emitir una opinión: "Lo tendría que decir, no sé si es la Fiscalía del estado o la Fiscalía de la República”.

Relacionado sobre el exfiscal de Morelos, Uriel Carmona, la Mandataria federal dijo que la tendrá que informar porque “tiene varios amparos” del “viejo Poder Judicial”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]