En redes sociales retomaron el comentario que Adriana Marín, colaboradora de la Coordinación de Comunicación Social del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, dijo en noviembre del 2025, cuando señaló que "el narcotráfico es uno de los principales y mayores empleadores a nivel nacional y que recluta a cerca de 160 mil a 186 mil personas".

Dicha afirmación fue emitida en el programa de debate juvenil “Razonados” del medio La Razón de México, y llevó a que este miércoles el grupo parlamentario morenista en el Congreso capitalino emitiera un pronunciamiento en el que se deslindó del comentario de su colaboradora. Escribió que lo dicho fue "título personal" y "no representa la opinión del grupo parlamentario ni de sus integrantes".

Además, condenó el acoso cibernético que ha generado la circulación del video ya que, acusó, Adriana Marín ha sido víctima de "ataques desmedidos y amenazas".

Adriana Marín, colaboradora de la Coordinación de Comunicación Social del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México

"Estas agresiones son inaceptables y buscan intimidar a quienes trabajan desde la transformación por una ciudad más justa y segura, sobre todo a las juventudes, a quienes hasta hace algunas semanas fingían defender", escribieron diputadas y diputados capitalinos del partido guinda.

El Grupo Parlamentario morenista agregó que la posición de Morena es clara: "El narcotráfico es un fenómeno criminal que se combate con la ley, la inteligencia y una política social que dispute su base de reclutamiento".

Dirigencia de Morena destaca resultados

Por su parte, el partido de Morena a nivel nacional liderado por Luisa Alcalde Luján dijo en redes sociales que con los pilares de la ley, inteligencia y una política social que atiende las causas, "el Gobierno de México ha dado resultados como nunca".

Asimismo, el partido guinda arremetió diciendo que con el PRIAN ocurrió lo contrario "abrieron las puertas del Estado al crimen y después culparon a jóvenes a quienes negaron empleo y oportunidades educativas".

La postura de la joven fue emitida en una transmisión de “Razonados” el pasado 19 noviembre del 2025, donde dijo que "el narcotráfico es uno de los mayores, de los principales empleadores a nivel nacional y que recluta a cerca de 160 mil a 186 mil personas y en realidad se necesitan 350 más a la semana para, justamente, cubrir a las personas que son detenidas o asesinadas".

Posteriormente en el mismo debate se discutió la política de seguridad del gobierno federal y la joven defendió su postura diciendo que el tema del narco en México "es complejo" debido a que "el estado no se ha encargado de generar empleos".

Narco recluta a 350 personas a la semana para reemplazar a delincuentes abatidos

En mayo del 2025, Rafael Prieto-Curiel, integrante de la facultad Complexity Science Hub y asesor del Banco Mundial y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL que en México operan entre 160 y 180 cárteles que reclutan a la semana a 350 personas para reemplazar a los delincuentes abatidos.

Explicó que más o menos se reclutan anualmente a casi 19 mil personas y de estas, más o menos la mitad van a ser arrestados o muertos, mientras que la otra mitad seguirán siendo parte del crimen organizado en algún momento.

