Venezuela negocia con EU venta de volúmenes de petróleo; es "en el marco de las relaciones comerciales", afirma

Morena alista fastrack para ratificar a Gertz como embajador en Reino Unido; preven recibir hoy la notificación

Trump evalúa "activamente" la compra de Groenlandia; no descarta la opción militar: Casa Blanca

Caso del motociclista arrastrado en Iztapalapa; FGJ busca al responsable y judicializará el hecho

"Váyanse al carajo": alcalde de Minneapolis a ICE tras tiroteo; Inmigración afirma que actuó en defensa propia al abatir a mujer de EU

Marco Rubio delinea un plan de tres fases para Venezuela; "no estamos improvisando", dice

VIDEO: EU intercepta otro petrolero sancionado, ahora en el Caribe; suman dos buques incautados este miércoles

EU pone a Diosdado Cabello al nivel de Bin Laden; esta es la millonaria recompensa que ofrecen por él

VIDEO: Desarticulan en Europa red de tráfico de metanfetamina ligada al Cártel de Sinaloa; era introducida en mármol importado de México

Pemex bajo presión; inversión en Venezuela puede desplazar atractivo de México, advierte IMCO

Sheinbaum aborda con cónsules y embajadores situación en Venezuela y EU; revisan planes para 2026 y “momento histórico”

Josefa González-Blanco, la embajadora que da paso a Gertz Manero en Reino Unido; estas son sus polémicas

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, respondió que el presidente , "habló con mucha franqueza sobre la realidad que se vive en México", luego de que se le preguntara qué acciones debería tomar la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, para probar que tiene el control del país.

Lo anterior luego de que Trump dijera el fin de semana que "hay que hacer algo con México. México tiene que organizarse, porque se están filtrando (las ) desde México. Y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente, los cárteles son muy fuertes en México".

"Diría que cada vez que hablo con ella, le he ofrecido enviar tropas", dijo Trump de Sheinbaum, a la que insistió en calificar como "una persona estupenda".

Al ser preguntado por periodistas sobre la indisposición de la presidenta mexicana a aceptar semejante oferta Trump dijo que se debe a que está "preocupada" y "tiene algo de miedo" debido al poder del narco en su país.

"Está preocupada. Tiene un poco de miedo sobre los carteles controlando México. Te guste o no, no es agradable decirlo, pero los carteles gobiernan México", aseguró el magnate, que ha dicho en anteriores ocasiones que el país vecino está controlado por las bandas que trafican drogas.

Sheinbaum ha rechazado el intervencionismo, tras la captura de Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano.

