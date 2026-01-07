Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, respondió que el presidente Donald Trump, "habló con mucha franqueza sobre la realidad que se vive en México", luego de que se le preguntara qué acciones debería tomar la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, para probar que tiene el control del país.

Lo anterior luego de que Trump dijera el fin de semana que "hay que hacer algo con México. México tiene que organizarse, porque se están filtrando (las drogas) desde México. Y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente, los cárteles son muy fuertes en México".

"Diría que cada vez que hablo con ella, le he ofrecido enviar tropas", dijo Trump de Sheinbaum, a la que insistió en calificar como "una persona estupenda".

Al ser preguntado por periodistas sobre la indisposición de la presidenta mexicana a aceptar semejante oferta Trump dijo que se debe a que está "preocupada" y "tiene algo de miedo" debido al poder del narco en su país.

"Está preocupada. Tiene un poco de miedo sobre los carteles controlando México. Te guste o no, no es agradable decirlo, pero los carteles gobiernan México", aseguró el magnate, que ha dicho en anteriores ocasiones que el país vecino está controlado por las bandas que trafican drogas.

Sheinbaum ha rechazado el intervencionismo, tras la captura de Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano.

