Más Información

Venezuela negocia con EU "la venta de volúmenes" de petróleo; es "en el marco de las relaciones comerciales" entre ambos, afirma

Venezuela negocia con EU "la venta de volúmenes" de petróleo; es "en el marco de las relaciones comerciales" entre ambos, afirma

Trump evalúa "activamente" la compra de Groenlandia; no descarta la opción militar: Casa Blanca

Trump evalúa "activamente" la compra de Groenlandia; no descarta la opción militar: Casa Blanca

Morena alista fastrack para ratificar a Gertz Manero como embajador en Reino Unido; preven recibir hoy la notificación

Morena alista fastrack para ratificar a Gertz Manero como embajador en Reino Unido; preven recibir hoy la notificación

Caso del motociclista arrastrado en Iztapalapa; FGJ busca al responsable y judicializará el hecho

Caso del motociclista arrastrado en Iztapalapa; FGJ busca al responsable y judicializará el hecho

Sheinbaum: Sin las mujeres indígenas no se entiende la historia de México; devela nuevas estatuas de ancestras en Reforma

Sheinbaum: Sin las mujeres indígenas no se entiende la historia de México; devela nuevas estatuas de ancestras en Reforma

Marco Rubio delinea un plan de tres fases para Venezuela; "no estamos improvisando", dice

Marco Rubio delinea un plan de tres fases para Venezuela; "no estamos improvisando", dice

VIDEO: EU intercepta otro petrolero sancionado, ahora en el Caribe; suman dos buques incautados este miércoles

VIDEO: EU intercepta otro petrolero sancionado, ahora en el Caribe; suman dos buques incautados este miércoles

VIDEO: Desarticulan en Europa red de tráfico de metanfetamina ligada al Cártel de Sinaloa; era introducida en mármol importado de México

VIDEO: Desarticulan en Europa red de tráfico de metanfetamina ligada al Cártel de Sinaloa; era introducida en mármol importado de México

Trump recibirá a petroleras el viernes para hablar de Venezuela; EU pide acceso total a explotación de petróleo

Trump recibirá a petroleras el viernes para hablar de Venezuela; EU pide acceso total a explotación de petróleo

Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a cónsules y embajadores; resalta cooperación cultural con distintas naciones

Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a cónsules y embajadores; resalta cooperación cultural con distintas naciones

Zhenli Ye Gon impugna resolución que negó amparo para llevar su proceso en libertad; lo acusan de delincuencia organizada

Zhenli Ye Gon impugna resolución que negó amparo para llevar su proceso en libertad; lo acusan de delincuencia organizada

El presidente de los Estados Unidos, , dijo este miércoles que planea prohibir que los grandes inversores institucionales compren , ya que comprar una casa en EU "cada vez está más fuera del alcance de demasiadas personas", señaló en su red Truth Social.

"Durante mucho tiempo, comprar y tener una casa se consideraba la cima del sueño americano. Era la recompensa por trabajar duro y hacer lo correcto, pero ahora, debido a la inflación récord causada por Joe Biden y los demócratas en el, ese sueño americano está cada vez más fuera del alcance de demasiadas personas, especialmente de los estadounidenses más jóvenes", expuso Trump.

"Por esa razón, y muchas más, estoy tomando medidas inmediatas para prohibir que grandes inversores institucionales compren más viviendas unifamiliares, y llamaré al Congreso para que lo codifique. Las personas viven en casas, no las corporaciones", agregó en la publicación el máximo mandatario estadounidense.

Lee también

El precio medio de las casas unifamiliares en EU fue de 426.800 dólares en el tercer trimestre de 2025, tras alcanzar un récord de 435.300 dólares el verano pasado. Foto: Istock
El precio medio de las casas unifamiliares en EU fue de 426.800 dólares en el tercer trimestre de 2025, tras alcanzar un récord de 435.300 dólares el verano pasado. Foto: Istock

Los grandes fondos de inversión privada y otros inversores institucionales han ido acumulando viviendas unifamiliares en alquiler durante la última década.

Muchos han argumentado que esto redujo la oferta de viviendas a la venta y contribuyó al aumento de precios.

Arrendadores de vivienda e inversores caen en bolsa

Todas las grandes corporaciones que poseen viviendas en el país sufrieron caídas significantes en bolsa pocos momentos después de la publicación de Trump.

Invitation Homes, el mayor arrendador de viviendas unifamiliares de UE caía un 7.86 %, mientras que la firma de inversión Blackstone, que posee y alquila este tipo de casas, llegó a caer en picado hasta un 9.3 %, aunque luego se moderó hasta una pérdida del 4.49 %.

Otros inversores institucionales como Apollo Global Management o BlackRock también sufrían bajadas del 4.43 % y 2.42 % respectivamente.

Lee también

El precio medio de las casas unifamiliares en EU fue de 426.800 dólares en el tercer trimestre de 2025, tras alcanzar un récord de 435.300 dólares el verano pasado, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR, en inglés).

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit Este es el tiempo mínimo que debes trabajar para obtener un crédito. Foto: Especial

Infonavit: Este es el tiempo mínimo que debes trabajar para obtener un crédito

Pasaporte mexicano. Foto: iStock

Renovar el pasaporte mexicano en 2026: costos actualizados, requisitos y trámite paso a paso

Vuelos baratos/iStock/Valerii Evlakhov

Estas son las fechas más baratas para volar en Estados Unidos este 2026

Aeroméxico. iStock/Boarding1Now

Aeroméxico se posiciona como la aerolínea más puntual del mundo: Aquí el Top 10

Pensión Bienestar. ¿A cuánto aumentó la pensión? Nuevos montos y calendario de pago para enero 2026. Foto: Banco del Bienestar

Pensión Bienestar. ¿A cuánto aumentó la pensión? Nuevos montos y calendario de pago para enero 2026