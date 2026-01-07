El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que planea prohibir que los grandes inversores institucionales compren viviendas unifamiliares, ya que comprar una casa en EU "cada vez está más fuera del alcance de demasiadas personas", señaló en su red Truth Social.

"Durante mucho tiempo, comprar y tener una casa se consideraba la cima del sueño americano. Era la recompensa por trabajar duro y hacer lo correcto, pero ahora, debido a la inflación récord causada por Joe Biden y los demócratas en el Congreso, ese sueño americano está cada vez más fuera del alcance de demasiadas personas, especialmente de los estadounidenses más jóvenes", expuso Trump.

"Por esa razón, y muchas más, estoy tomando medidas inmediatas para prohibir que grandes inversores institucionales compren más viviendas unifamiliares, y llamaré al Congreso para que lo codifique. Las personas viven en casas, no las corporaciones", agregó en la publicación el máximo mandatario estadounidense.

El precio medio de las casas unifamiliares en EU fue de 426.800 dólares en el tercer trimestre de 2025, tras alcanzar un récord de 435.300 dólares el verano pasado. Foto: Istock

Los grandes fondos de inversión privada y otros inversores institucionales han ido acumulando viviendas unifamiliares en alquiler durante la última década.

Muchos han argumentado que esto redujo la oferta de viviendas a la venta y contribuyó al aumento de precios.

Arrendadores de vivienda e inversores caen en bolsa

Todas las grandes corporaciones que poseen viviendas en el país sufrieron caídas significantes en bolsa pocos momentos después de la publicación de Trump.

Invitation Homes, el mayor arrendador de viviendas unifamiliares de UE caía un 7.86 %, mientras que la firma de inversión Blackstone, que posee y alquila este tipo de casas, llegó a caer en picado hasta un 9.3 %, aunque luego se moderó hasta una pérdida del 4.49 %.

Otros inversores institucionales como Apollo Global Management o BlackRock también sufrían bajadas del 4.43 % y 2.42 % respectivamente.

El precio medio de las casas unifamiliares en EU fue de 426.800 dólares en el tercer trimestre de 2025, tras alcanzar un récord de 435.300 dólares el verano pasado, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR, en inglés).

