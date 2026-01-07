Más Información
Desarticulan en Europa red de tráfico de metanfetamina ligada al Cartel de Sinaloa; era introducida en rocas de mármol importadas de México
EU intercepta otro petrolero sancionado, ahora en el Caribe; suman dos buques incautados este miércoles
México inicia investigación antidumping contra manzanas de EU; bajaron los precios de la fruta nacional, señalan
Marco Rubio se reunirá con el gobierno de Dinamarca para hablar sobre Groenlandia; encuentro será la próxima semana
EU controlará venta de petróleo de Venezuela por tiempo "indefinido"; dinero irá a cuentas controladas por Washington
Moscú denuncia "intercepción ilegal" de un petrolero por EU; contraviene convención sobre navegación en mar abierto, acusa
México toma ventaja en el suministro petrolero a Cuba, según Financial Times; caída venezolana marca nuevo escenario
Sheinbaum reitera que México mantiene relación con EU; afirma que hay cooperación, pero también “cosas que no son negociables”
Donald Trump debate "activamente" con su equipo la compra de Groenlandia a Dinamarca, según informó el miércoles la Casa Blanca, que no descartó la opción militar para que Estados Unidos anexione este territorio rico en recursos y de gran interés geoestratégico.
"Es algo que el presidente y su equipo de seguridad nacional están debatiendo activamente en estos momentos", respondió la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, a una pregunta sobre una posible oferta de Estados Unidos para comprar el territorio autónomo.
Cuestionada sobre por qué Trump no descartaba una acción militar contra un miembro de la OTAN, Leavitt respondió: "Eso no es algo que haga este presidente. El presidente Trump siempre tiene todas las opciones sobre la mesa".
Lee también Marco Rubio se reunirá con el gobierno de Dinamarca para hablar sobre Groenlandia; encuentro será la próxima semana
sg/mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]