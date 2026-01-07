Marco Rubio se reunirá con el gobierno de Dinamarca para hablar sobre Groenlandia; encuentro será la próxima semana

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que tiene previsto reunirse la próxima semana con el gobierno de Dinamarca para dialogar sobre el tema de Groenlandia.

Rubio informó de la reunión luego de que el gobierno danés solicitó conversaciones tras las amenazas de Donald Trump de anexionar Groenlandia.

"Me reuniré con ellos la próxima semana", dijo el funcionario estadounidense a los periodistas.

Lee también Dinamarca advierte a EU, “todo se acabará” si ataca Groenlandia; cuestiona a la OTAN por permitir agresión entre aliados

