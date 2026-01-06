Más Información
"Una cosa es no estar de acuerdo con el chavismo"; Sheinbaum señala que no se puede usar la fuerza para llevarse a un Presidente
Trump nombra a Rubio, Hegseth y Stephen Miller para coordinar transición en Venezuela; Casa Blanca toma control del proceso
Videos, protestas y un auto abandonado sin placas; lo que se sabe del caso del motociclista atropellado en Iztapalapa
CIA determinó que leales a Maduro garantizaban mejor la estabilidad que la oposición, según medios; postura de Marco Rubio fue clave
Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, comienza a gobernar bajo presión; aboga por relación equilibrada y de respeto con EU
Tensión en Palacio de Miraflores por sobrevuelo de drones; policía confirma disparos disuasivos y descarta enfrentamiento
México condena ante la ONU "agresión militar" de EU a Venezuela; pone en "grave riesgo" estabilidad de Latinoamérica, advierte
Nueva York. La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de respaldar a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en lugar de a la líder opositora María Corina Machado tras la captura de Nicolás Maduro, se basó en una evaluación clasificada de la CIA y en el asesoramiento de altos funcionarios como el secretario de Estado, Marco Rubio, según informaron The Wall Street Journal y The New York Times.
Según fuentes familiarizadas con el asunto citadas por el WSJ, una reciente evaluación de inteligencia presentada a Trump y a un círculo reducido de su administración concluyó que los leales al régimen eran los "mejor posicionados" para liderar un gobierno provisional en Caracas y mantener la estabilidad a corto plazo.
El análisis de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) determinó que figuras clave del chavismo, incluida Rodríguez, podrían mantener el orden, mientras que la oposición -liderada por Machado y Edmundo González, ampliamente considerado como el verdadero ganador de las elecciones de 2024 contra Maduro- tendría dificultades para gobernar.
Lee también Intervención de EU en Venezuela socavó principio fundamental del derecho internacional: ONU; teme que "empeore la situación”
El New York Times añade que, además del informe de inteligencia, la postura de Rubio fue determinante.
El jefe de la diplomacia estadounidense argumentó que respaldar a la oposición podría desestabilizar aún más el país y requerir una presencia militar estadounidense más robusta.
El medio apunta que este giro ha puesto en una situación difícil a los congresistas republicanos de Florida, como Mario Díaz-Balart, quienes se han visto obligados a reiterar su apoyo a Machado.
Lee también Qatar se ofrece a mediar para lograr una "solución pacífica inmediata" en Venezuela; llama a resolver disputas mediante el diálogo
Maduro, extraditado a la ciudad de Nueva York, compareció ante el tribunal el lunes para enfrentar cargos federales de narcotrafico, entre otros, y se declaró inocente.
Unión Europea mantendrá contacto con el gobierno de Delcy Rodríguez; busca salvaguardar sus intereses
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]