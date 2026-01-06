CIA determinó que leales a Maduro garantizaban mejor la estabilidad que la oposición, según medios; postura de Marco Rubio fue clave

Nueva York. La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de respaldar a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en lugar de a la líder opositora María Corina Machado tras la captura de Nicolás Maduro, se basó en una evaluación clasificada de la CIA y en el asesoramiento de altos funcionarios como el secretario de Estado, Marco Rubio, según informaron The Wall Street Journal y The New York Times.

Según fuentes familiarizadas con el asunto citadas por el WSJ, una reciente evaluación de inteligencia presentada a Trump y a un círculo reducido de su administración concluyó que los leales al régimen eran los "mejor posicionados" para liderar un gobierno provisional en Caracas y mantener la estabilidad a corto plazo.

El análisis de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) determinó que figuras clave del chavismo, incluida Rodríguez, podrían mantener el orden, mientras que la oposición -liderada por Machado y Edmundo González, ampliamente considerado como el verdadero ganador de las elecciones de 2024 contra Maduro- tendría dificultades para gobernar.

El New York Times añade que, además del informe de inteligencia, la postura de Rubio fue determinante.

El jefe de la diplomacia estadounidense argumentó que respaldar a la oposición podría desestabilizar aún más el país y requerir una presencia militar estadounidense más robusta.

El medio apunta que este giro ha puesto en una situación difícil a los congresistas republicanos de Florida, como Mario Díaz-Balart, quienes se han visto obligados a reiterar su apoyo a Machado.

Maduro, extraditado a la ciudad de Nueva York, compareció ante el tribunal el lunes para enfrentar cargos federales de narcotrafico, entre otros, y se declaró inocente.

