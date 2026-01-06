El Cairo.- Qatar se ofreció a mediar y a ser partícipe de los esfuerzos internacionales que tengan como objetivo una "solución pacífica inmediata" en Venezuela, al tiempo que hizo un llamamiento para "resolver las disputas a través del diálogo" tras el ataque militar de Estados Unidos contra el país caribeño.

El portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, recordó en su rueda de prensa semanal la "plena disposición del Estado de Qatar a contribuir en cualquier esfuerzo internacional encaminado a lograr una solución pacífica inmediata" en Venezuela, país en el que Doha ya ha mediado para intercambios de presos con Estados Unidos.

Asimismo, subrayó el compromiso de Qatar "de mantener los canales de comunicación con todas las partes interesadas", sin aportar más detalles sobre si se están produciendo contactos en estos momentos.

Simpatizantes de Nicolás Maduro participan en una protesta en Caracas, exigiendo que Estados Unidos lo devuelva.

Al Ansari, además, hizo referencia al comunicado emitido el pasado sábado por Exteriores catarí en el que Doha expresó su "profunda preocupación en los actuales desarrollos en la República Bolivariana de Venezuela", mientras que llamó a resolver las disputas "a través del diálogo, la contención y la desescalada".

"El ministerio reafirma la posición del Estado de Qatar de defender la adhesión a la Carta de las Naciones Unidas y a los principios establecidos del derecho internacional, incluidas las obligaciones previstas en la Carta para resolver las controversias internacionales por medios pacíficos", añadió el portavoz.

A principios de diciembre, en medio de las creciente amenazas de Washington contra el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, Al Ansari ya anunció en un encuentro con la prensa internacional desde Doha que Qatar estaba "esperando" a que se le solicitara ejercer como mediador en la crisis.

