Inundan de juicios a Pemex y CFE

La mañanera de Sheinbaum, 06 de enero, minuto a minuto

Ven premura en trenes usados del Interoceánico; Marina dice que se adecuaron

Trump nombra a Rubio, Hegseth y Stephen Miller para coordinar transición en Venezuela; Casa Blanca toma control del proceso

Videos, protestas y un auto abandonado sin placas; lo que se sabe del caso del motociclista atropellado en Iztapalapa

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, comienza a gobernar bajo presión; aboga por relación equilibrada y de respeto con EU

“Machado, la bandera emocional del exilio”

Tensión en Palacio de Miraflores por sobrevuelo de drones; policía confirma disparos disuasivos y descarta enfrentamiento

Consejo de Seguridad de la ONU critica intervención en Venezuela; acusan a EU de violar derecho internacional

"Soy prisionero de guerra"; las frases de Nicolás Maduro en su primera audiencia en Nueva York

México condena ante la ONU "agresión militar" de EU a Venezuela; pone en "grave riesgo" estabilidad de Latinoamérica, advierte

Avanza remodelación del AICM; entregan primeras áreas renovadas en Terminal 1 y 2

El Cairo.- se ofreció a mediar y a ser partícipe de los esfuerzos internacionales que tengan como objetivo una "solución pacífica inmediata" en , al tiempo que hizo un llamamiento para "resolver las disputas a través del diálogo" tras el ataque militar de Estados Unidos contra el país caribeño.

El portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, recordó en su rueda de prensa semanal la "plena disposición del Estado de Qatar a contribuir en cualquier esfuerzo internacional encaminado a lograr una solución pacífica inmediata" en Venezuela, país en el que Doha ya ha mediado para intercambios de presos con Estados Unidos.

Asimismo, subrayó el compromiso de Qatar "de mantener los canales de comunicación con todas las partes interesadas", sin aportar más detalles sobre si se están produciendo contactos en estos momentos.

Simpatizantes de Nicolás Maduro participan en una protesta en Caracas, exigiendo que Estados Unidos lo devuelva. FOTO: JUAN BARRETO. AFP
Simpatizantes de Nicolás Maduro participan en una protesta en Caracas, exigiendo que Estados Unidos lo devuelva. FOTO: JUAN BARRETO. AFP

Al Ansari, además, hizo referencia al comunicado emitido el pasado sábado por Exteriores catarí en el que Doha expresó su "profunda preocupación en los actuales desarrollos en la República Bolivariana de Venezuela", mientras que llamó a resolver las disputas "a través del diálogo, la contención y la desescalada".

"El ministerio reafirma la posición del Estado de Qatar de defender la adhesión a la Carta de las Naciones Unidas y a los principios establecidos del derecho internacional, incluidas las obligaciones previstas en la Carta para resolver las controversias internacionales por medios pacíficos", añadió el portavoz.

A principios de diciembre, en medio de las creciente amenazas de Washington contra el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, Al Ansari ya anunció en un encuentro con la prensa internacional desde Doha que Qatar estaba "esperando" a que se le solicitara ejercer como mediador en la crisis.

