ICE mata a una mujer durante una redada en Minneapolis; alega que quiso atropellar a agentes

Minneapolis. Un tiroteo estalló en Minneapolis, donde las autoridades lanzaron una enorme redada migratoria, informaron funcionarios. En el operativo de este miércoles una mujer a la que el Departamento de Seguridad Nacional calificó como "alborotadora violenta" falleció por disparos de un agente del ICE.

"Una de estas alborotadoras violentas utilizó su vehículo como arma, intentando atropellar a nuestros agentes del orden público con la intención de matarlos, lo que constituye un acto de terrorismo interno", publicó en X el DHS.

Un video en vivo publicado en línea mostró una gran presencia de agentes federales, locales, cinta policial amarilla y autos que habían estado en un choque. El comandante Gregory Bovino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estaba en el grupo.

“Estamos al tanto de un tiroteo que involucra a las fuerzas del orden federales cerca de East 34th Street y Portland Avenue. Por favor, eviten esta área”, declaró la municipalidad en un comunicado.

En las imágenes, se puede ver y escuchar a transeúntes soplando silbatos y burlándose de los agentes federales, diciéndoles que se vayan.

El Departamento de Seguridad Nacional indicó el martes que había lanzado una operación migratoria con dos mil agentes y policías en el área de Minneapolis y St. Paul, en una medida vinculada en parte con acusaciones de fraude contra residentes somalíes.

La Immigration Defense Network, una coalición de grupos que atienden a inmigrantes en Minnesota, realizó una sesión de capacitación el martes por la noche para unas 100 personas que están dispuestas a salir a las calles para lidiar con la fuerza federal.

“Soy solo una persona común, pero puedo hacer algo y siento que ese es mi deber”, dijo Mary Moran a la emisora KMSP-TV.

NEW: Second video shows ICE shooting in Minneapolis. A woman, a U.S. citizen, was killed pic.twitter.com/VBbVTOblF6 — BNO News (@BNONews) January 7, 2026

Muere mujer en operativo de ICE; intentó atropellar a agentes, acusan

El Departamento de Seguridad Nacional explicó en X que los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minneapolis "estaban llevando a cabo operaciones específicas cuando alborotadores comenzaron a bloquearlos.

"Una de estas alborotadoras violentas utilizó su vehículo como arma, intentando atropellar a nuestros agentes del orden público con la intención de matarlos, lo que constituye un acto de terrorismo interno".

De acuerdo con el recuento del DHS, un agente del ICE, "temiendo por su vida, la de sus compañeros y la seguridad del público, realizó disparos defensivos. Utilizó su entrenamiento y salvó su propia vida y la de sus compañeros".

La mujer, indicó el post, "fue alcanzada y falleció. Se espera que los agentes del ICE que resultaron heridos se recuperen por completo".

"Esta es la consecuencia directa de los constantes ataques y la demonización de nuestros agentes por parte de los políticos defensores de los santuarios, que alimentan y fomentan las agresiones desenfrenadas contra nuestras fuerzas del orden, que se enfrentan a un aumento del 1300% en las agresiones contra ellos y del 8000% en las amenazas de muerte".

Agregó que "se trata de una situación en evolución, y daremos más información al público tan pronto como esté disponible.

Mexicanos, ecuatorianos y salvadoreños, entre los migrantes detenidos en Minneapolis

De acuerdo con el DHS, en la redada fueron detenidos más de mil migrantes, incluyendo de México, Ecuador y El Salvador.

En un comunicado, dijo que los detenidos son "asesinos, violadores, pedófilos y miembros de pandillas en Minnesota", incluidas más de 150 aprehensiones de "extranjeros ilegales" el lunes, lo que constituye la mayor operación migratoria en lo que va de 2026.

La dependencia resaltó la detención de ecuatorianos, incluyendo el de Tomás Espín Tapia, "fugitivo buscado por homicidio en Ecuador y un depredador sexual" y en cuyo arresto participó en persona la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien se desplazó a Minnesota, gobernado por el demócrata Tim Walz.

Además, publicó imágenes de migrantes detenidos de México, El Salvador, Laos, Vietnam y Liberia.

"Vamos a exponer y entregar cuentas por el fraude desenfrenado y la criminalidad ocurriendo en Minnesota", declaró.

