Marco Rubio delinea un plan de tres fases para Venezuela; "no estamos improvisando", dice

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, delineó este miércoles un plan de tres fases para la transición en Venezuela, tras la caída de Nicolás Maduro.

Tras una sesión informativa para senadores a puerta cerrada en el Capitolio sobre la operación estadounidense que derivó, el sábado, en la captura de Maduro, Rubio dijo que Estados Unidos sí tiene un plan para Venezuela.

"No estamos improvisando", aseguró a periodistas. "Les hemos detallado los planes. Se lo hemos descrito", insistió.

El secretario de Estado describió las tres fases del plan, con el petróleo como eje central de presión y financiación.

"Tenemos un proceso triple en Venezuela. El primer paso es la estabilización del país. La segunda fase será la recuperación, asegurando que Occidente tenga acceso a los mercados venezolanos. La tercera fase será la transición", afirmó Rubio.

En esta fase inicial, dijo Rubio, el objetivo es evitar el colapso institucional y garantizar un mínimo de orden.

Fotografía de un buque de patrulla naval de la Armada desde el malecón del Lago de Maracaibo este miércoles, en Maracaibo (Venezuela). Foto: EFE

Venezuela pide que petróleo incautado hoy sea parte del acuerdo con EU

Al mismo tiempo, subrayó que Estados Unidos mantendrá el control del flujo de crudo venezolano.

En ese sentido, señaló que Venezuela ha pedido que el petróleo incautado hoy mismo de un buque en el Caribe forme parte de la negociación con Estados Unidos.

Caracas "quiere que ese petróleo que fue incautado forme parte del acuerdo" para que Washington controle la venta de crudo venezolano, aseveró Rubio.

El funcionario indicó que Estados Unidos está "en medio de la ejecución de un acuerdo para tomar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo".

Será Estados Unidos, aclaró, el que supervise el destino de esos fondos. "Vamos a controlar cómo se dispersa el dinero de la venta del petróleo venezolano de una manera que beneficie al pueblo venezolano", aseguró.

En cuanto a la segunda fase, Rubio dijo que se busca reactivar el sector energético y facilitar que empresas occidentales puedan acceder a los mercados venezolanos.

La transición, dijo el funcionario, dependerá de que las dos fases anteriores avancen con éxito. Y para ello, indicó, se mantendrá la presión sobre el régimen venezolano.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien compareció junto con Rubio en el Congreso, acotó a la prensa que el "el apalancamiento derivado del bloqueo petrolero continúa".

Ni Rubio ni Hegseth hicieron mención alguna del papel que podría jugar la oposición en el futuro venezolano. Las negociaciones son por completo con el gobierno encargado de Delcy Rodríguez.

