Trump recibirá a petroleras el viernes para hablar de Venezuela; EU pide acceso total a explotación de petróleo

El presidente Donald Trump recibirá a los jefes de petroleras estadounidenses el viernes para discutir sobre las perspectivas de negocio en Venezuela, afirmó este miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

“La reunión es el viernes, para discutir obviamente sobre la inmensa oportunidad que tienen ante sí estas empresas petroleras”, declaró Leavitt.

Fuerzas estadounidenses derrocaron al presidente Nicolás Maduro y se lo llevaron a Nueva York, bajo acusaciones de narcotráfico.

Washington ha exigido al nuevo gobierno, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, acceso total a la explotación de las inmensas reservas venezolanas.

