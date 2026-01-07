Más Información
Desarticulan en Europa red de tráfico de metanfetamina ligada al Cartel de Sinaloa; era introducida en rocas de mármol importadas de México
EU intercepta otro petrolero sancionado, ahora en el Caribe; suman dos buques incautados este miércoles
México inicia investigación antidumping contra manzanas de EU; bajaron los precios de la fruta nacional, señalan
Trump recibirá a petroleras el viernes para hablar de Venezuela; EU pide acceso total a explotación de petróleo
Marco Rubio se reunirá con el gobierno de Dinamarca para hablar sobre Groenlandia; encuentro será la próxima semana
EU controlará venta de petróleo de Venezuela por tiempo "indefinido"; dinero irá a cuentas controladas por Washington
Moscú denuncia "intercepción ilegal" de un petrolero por EU; contraviene convención sobre navegación en mar abierto, acusa
Sheinbaum reitera que México mantiene relación con EU; afirma que hay cooperación, pero también “cosas que no son negociables”
El presidente Donald Trump recibirá a los jefes de petroleras estadounidenses el viernes para discutir sobre las perspectivas de negocio en Venezuela, afirmó este miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
“La reunión es el viernes, para discutir obviamente sobre la inmensa oportunidad que tienen ante sí estas empresas petroleras”, declaró Leavitt.
Fuerzas estadounidenses derrocaron al presidente Nicolás Maduro y se lo llevaron a Nueva York, bajo acusaciones de narcotráfico.
Washington ha exigido al nuevo gobierno, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, acceso total a la explotación de las inmensas reservas venezolanas.
Venezuela quiere que petróleo incautado en el Caribe sea parte del trato con EU: Rubio; "entiende que la única manera es cooperar"
