Desarticulan en Europa red de tráfico de metanfetamina ligada al Cartel de Sinaloa; era introducida en rocas de mármol importadas de México

ICE mata a una mujer durante una redada en Minneapolis; alega que quiso atropellar a agentes

EU intercepta otro petrolero sancionado, ahora en el Caribe; suman dos buques incautados este miércoles

México inicia investigación antidumping contra manzanas de EU; bajaron los precios de la fruta nacional, señalan

Sheinbaum revela a qué embajada irá el exfiscal; Gertz Manero será embajador en Reino Unido

Trump recibirá a petroleras el viernes para hablar de Venezuela; EU pide acceso total a explotación de petróleo

Marco Rubio se reunirá con el gobierno de Dinamarca para hablar sobre Groenlandia; encuentro será la próxima semana

EU controlará venta de petróleo de Venezuela por tiempo "indefinido"; dinero irá a cuentas controladas por Washington

Moscú denuncia "intercepción ilegal" de un petrolero por EU; contraviene convención sobre navegación en mar abierto, acusa

Tras intervención en Venezuela, ¿quién ganará en venta de crudo, Pemex o PDVSA?

Sheinbaum reitera que México mantiene relación con EU; afirma que hay cooperación, pero también “cosas que no son negociables”

Josefa González-Blanco, la embajadora que da paso a Gertz Manero en Reino Unido; estas son sus polémicas

El presidente recibirá a los jefes de petroleras estadounidenses el viernes para discutir sobre las perspectivas de negocio en, afirmó este miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

“La reunión es el viernes, para discutir obviamente sobre la inmensa oportunidad que tienen ante sí estas empresas petroleras”, declaró Leavitt.

Fuerzas estadounidenses derrocaron al presidente y se lo llevaron a Nueva York, bajo acusaciones de .

Washington ha exigido al nuevo gobierno, encabezado por la presidenta encargada , acceso total a la explotación de las inmensas reservas venezolanas.

