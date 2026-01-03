EU acusa a Maduro de alianzas con cárteles mexicanos como el de Sinaloa y "Los Zetas"; dio pasaportes a narcotraficantes

Más Información
Estados Unidos capturó este sábado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, durante un ataque al país sudamericano en la madrugada. Ambos fueron trasladados a territorio estadounidense, de acuerdo con lo anunciado por el propio presidente Donald Trump.
La Fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, indicó que Maduro y su esposa están acusados de conspiración para importar cocaína; posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Dijo que pronto responderán ante la justicia estadounidense.
Según el expediente judicial de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, se acusa al líder venezolano e integrantes de su círculo cercano, incluidos su esposa, de presuntos vínculos con organizaciones criminales para introducir drogas a territorio estadounidense.
La acusación señala presuntas alianzas de Maduro, su esposa, Cilia Flores; su hijo, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, y su ministro de Justicia e Interior, Diosdado Cabello Rondón, con cárteles como el de Sinaloa, los Zetas, y el Tren de Aragua.
Así como con organizaciones guerrilleras como las FARC o el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, y directamente con el líder del Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias "Niño Guerrero".
Según el documento compartido por Bondi, Maduro y su círculo cercano usaron las instalaciones del Estado venezolano para supuestamente proteger los cargamentos de los cárteles mexicanos a cambio de sobornos millonarios y ayuda logística.
Nexos de Maduro con "El Chapo", “El Mayo” Zambada y "Los Zetas"
El documento judicial detalla que figuras clave como Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Chapo” Guzmán mantuvieron nexos con el régimen venezolano para asegurar la producción y transporte de droga.
Además, señala que entre 2003 y 2011, el grupo trabajó con narcotraficantes colombianos para despachar contenedores de entre 5 y 20 toneladas de cocaína desde puertos venezolanos hacia México.
Abunda que presuntamente tenían la protección de militares venezolanos de alto rango, conocidos como “Los Generales”, que garantizaban que la droga saliera sin problema hacia puertos controlados por "Los Zetas".
Maduro dio pasaportes a narcotraficantes, acusa EU
La acusación señala también que cuando Nicolás Maduro fue ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, entre 2006 y 2008, dio pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes para mover dinero de las drogas desde México hacia Venezuela sin ser detectados.
Refiere que supuestamente Maduro avisaba a la embajada de Venezuela en México sobre la llegada de una misión diplomática para que aviones privados, cargados con ganancias ilícitas, aterrizaran bajo esa cobertura y evitaran cualquier inspección militar o policial.
"Maduro Moros proporcionó pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes y facilitó la cobertura diplomática de los aviones utilizados por lavadores de dinero para repatriar el dinero del narcotráfico desde México a Venezuela", acusa EU.
