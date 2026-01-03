EU ocupará el vacío de poder que deja Nicolás Maduro: Trump; "vamos a dirigir el país" hasta que haya una transición

El presidente estadounidense, Donald Trump, indicó que Estados Unidos se "hará cargo de ocupar" el vacío de poder que deja Nicolás Maduro en Venezuela, pues no quieren que alguien del chavismo ocupe ese lugar.

Afirmó que Estados Unidos permanecerá en Venezuela en lo que hay una transición. "Básicamente vamos a dirigir el país" hasta que haya una transición.

El mandatario republicano dijo que su país invertirá millones en la infraestructura petrolera venezolana.

"Venezuela será un país en el que muchos otros países querrán participar. Queremos que Venezuela sea un país rico, independiente y seguro", manifestó.

Insiste en que Maduro es un narcoterrorista que dirigió operaciones de narcotráfico a Estados Unidos, como demuestra la acusación en su contra presentada en Nueva York.

"Maduro se enfrentará a la justicia de Estados Unidos, en suelo estadounidense", expresó.

Además, Donald Trump confirmó que el líder venezolano se encuentra en una embarcación que se dirige a Nueva York pero que podría llegar antes a Miami.

"Maduro se aferró al poder para llevar a cabo una campaña de violencia, tanto en su país como atentando contra nuestro país y contra toda la región" con sus operaciones de narcotráfico, insistió.

Abundó que Maduro ya no podrá ser una amenaza para Estados Unidos, y dijo que Estados Unidos no olvidará a quienes perdieron la vida a manos de criminales como el Tren de Aragua.

Refrendó sus acusaciones acerca de que Venezuela vació sus cárceles y manicomios y que "robó petróleo estadounidense", y señaló que ninguno de sus antecesores tomó cartas en el asunto.

"Podríamos considerarlo como uno de los grandes robos a la propiedad estadounidense", dijo, pero "no lo permitiremos más".

Acusó que con Maduro, Venezuela fue asilo seguro para "fuerzas hostiles a Estados Unidos"

Captura de Maduro, un despliegue espectacular

Sobre la captura de Maduro, Trump dijo que Estados Unidos lanzó un despliegue espectacular para capturar a Nicolás Maduro, líder de Venezuela, "algo que quedará marcado en la historia de la Unión Americana".

Recordó el ataque contra el líder de la Guardia Revoluncionaria iraní, Soleimani, y el emprendido contra la infraestructura nuclear iraní.

En una conferencia de prensa desde Mar A Lago, el mandatario estadounidense dijo que el ejército venezolano se rindió a las fuerzas de Estados Unidos, y que las fuerzas de Estados Unidos provocó un apagón en Venezuela.

Afirmó que ahora Maduro y su esposa Cilia Flores enfrentarán a la justicia en Estados Unidos por narcoterrorismo.

Felicita al ejército de Estados Unidos por la realización "exitosa" de este operativo. "Nuevamente somos una nación a la que se respeta en el mundo", asevera.

Lee también Trump confirma ataques de EU a Venezuela; asegura que Maduro fue capturado y está fuera del país

Refirió que la operación se realizó con fuerzas de procuración de Estados Unidos y que el operativo se realizó "de manera rápida y expedita".

Subrayó que ni un solo efectivo estadounidense resultó muerto y que "no perdieron equipo militar".

Trump agregó que que el ejército de Estados Unidos es el más poderoso del planeta, "si nuestros enemigos vieran nuestras fuerzas, se quedarían sorprendidos".

Evoca los ataques a las presuntas narcolanchas y dice que han reducido "en 97%" el ingreso de drogas por mar a Estados Unidos.

"América para los americanos", Trump defiende la Doctrina Monroe

Trump defendió la doctrina Monroe: "América para los americanos", expresó, y alegó aplicar la doctrina D (por Donald) Monroe. "Estamos asegurando el poderío de nuestra nación en la región. Ahora somos una fuerza mayor y más clara en la región".

Nuestro interés es proteger el comercio, la seguridad nacional. Defendió los aranceles diciendo que "han hecho a nuestra patria más próspera" y advirtió que Estados Unidos seguirá actuando para proteger la frontera, "aplastar a los cárteles", "defender a la Unión americana".

Añadió que el ataque a Venezuela debe poner en alerta a quien quiera poner en peligro la soberanía de Estados Unidos.

Todas las figuras militares y políticas de Venezuela, advirtió, tienen que entender lo que ocurrió y lo que les puede ocurrir si no colaboran con el gobierno estadounidense.

