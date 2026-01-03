Venezuela denuncia ataque de EU en cuatro estados; Maduro llama a lucha armada

Más Información
Después de que una serie de explosiones se reportaran en la madrugada en Caracas, el gobierno de Venezuela dio la primera información oficial que se tiene de este hecho. Denunció ante la comunidad internacional lo que llamó una “agresión militar por el Gobierno de los Estados Unidos contra la ciudad de Caracas y los estados Miranda, Aragua y La Guaira.
Según el comunicado, el presidente Nicolás Maduro ha firmado y ordenado la implementación del decreto que declara el estado de “conmoción exterior” y además pasar de inmediato a la lucha armada. No especificó qué medidas tomará el ejército venezolano.
El documento no especifica qué tipo de ataques son los que se recibieron esta madrugada, sin embargo, reporteros de varios medios han informado de daños y humo en varios cuarteles e instalaciones militares. En redes sociales circulan videos no verificados de helicópteros y aviones sobre la capital venezolana.
