Trump confirma ataques de EU a Venezuela; asegura que Maduro fue capturado y está fuera del país

Minuto a minuto: Reportan múltiples explosiones en la capital de Venezuela; gobierno acusa agresión militar de EU

Videos: Reportan múltiples explosiones en Caracas, Venezuela; algunas zonas se quedaron sin electricidad

Venezuela denuncia ataque de EU en cuatro estados; Maduro llama a lucha armada

“Mis abogados pondrán fin a tu cuento de hadas”; Raúl Rocha desmiente rumores de venta de Miss Universe al filipino Luis “Chavit” Singson

Sismo deja dos muertos, varios heridos y muchos sustos; así se vivió el primer temblor de 2026

FGR extrae información de la caja negra del Tren Interoceánico; reitera que habrá reparación integral del daño

Capturan a “El Betillo” en Morelia; lo vinculan con asesinato de Hipólito Mora, fundador de las autodefensas michoacanas

Ernestina Godoy nombra a Ulises Lara, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes; "estaremos trabajando por la justicia"

Sismo en CDMX: “Nos sacó un susto porque se movió como gelatina”, relata empleado de estacionamiento público

Año nuevo, sismo nuevo; movimiento de 6.5 sacude centro y sur de México

Sheinbaum pide a Segob ampliar protección a periodistas tras caso de Rafael León; "por encima de todo está la libertad de expresión"

Después de que una serie de explosiones se reportaran en la madrugada en Caracas, el gobierno de Venezuela dio la primera información oficial que se tiene de este hecho. Denunció ante la comunidad internacional lo que llamó una “agresión militar por el Gobierno de los Estados Unidos contra la ciudad de Caracas y los estados Miranda, Aragua y La Guaira.

Según el comunicado, el presidente Nicolás Maduro ha firmado y ordenado la implementación del decreto que declara el estado de “conmoción exterior” y además pasar de inmediato a la lucha armada. No especificó qué medidas tomará el ejército venezolano.

El documento no especifica qué tipo de ataques son los que se recibieron esta madrugada, sin embargo, reporteros de varios medios han informado de daños y humo en varios cuarteles e instalaciones militares. En redes sociales circulan videos no verificados de helicópteros y aviones sobre la capital venezolana.

