“Machado, la bandera emocional del exilio”

Tensión en Palacio de Miraflores por sobrevuelo de drones; policía confirma disparos disuasivos y descarta enfrentamiento

Consejo de Seguridad de la ONU critica intervención en Venezuela; acusan a EU de violar derecho internacional

Industria petrolera de Venezuela sin capacidad para alterar el mercado global, advierte IMCO; descartan afectaciones a Pemex

"Soy prisionero de guerra"; las frases de Nicolás Maduro en su primera audiencia en Nueva York

México condena ante la ONU "agresión militar" de EU a Venezuela; pone en "grave riesgo" estabilidad de Latinoamérica, advierte

Avanza remodelación del AICM; entregan primeras áreas renovadas en Terminal 1 y 2

México está en el top regional de salario mínimo, celebra Luisa Alcalde; “se acabaron los tiempos de precariedad”, dice

Nicolás Maduro dice “¡soy inocente!” mientras Delcy Rodríguez toma el control en Venezuela. El Tren Interoceánico arranca con equipo usado por las prisas del gobierno, y los mercados celebran el plan de Trump para la petrolera venezolana.

En la CDMX, Invea detecta dos grupos que organizan fiestas clandestinas cerca de escuelas, y desde Islandia, Björk exige la independencia de Groenlandia, en medio de las tensiones por Trump. Política, economía, música y caos urbano… ¡todo en un solo episodio! Dale play y... ¡Entérate!

