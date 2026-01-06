Nicolás Maduro dice “¡soy inocente!” mientras Delcy Rodríguez toma el control en Venezuela. El Tren Interoceánico arranca con equipo usado por las prisas del gobierno, y los mercados celebran el plan de Trump para la petrolera venezolana.

En la CDMX, Invea detecta dos grupos que organizan fiestas clandestinas cerca de escuelas, y desde Islandia, Björk exige la independencia de Groenlandia, en medio de las tensiones por Trump. Política, economía, música y caos urbano… ¡todo en un solo episodio! Dale play y... ¡Entérate!