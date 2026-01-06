Más Información
Tensión en Palacio de Miraflores por sobrevuelo de drones; policía confirma disparos disuasivos y descarta enfrentamiento
Consejo de Seguridad de la ONU critica intervención en Venezuela; acusan a EU de violar derecho internacional
Industria petrolera de Venezuela sin capacidad para alterar el mercado global, advierte IMCO; descartan afectaciones a Pemex
México condena ante la ONU "agresión militar" de EU a Venezuela; pone en "grave riesgo" estabilidad de Latinoamérica, advierte
Nicolás Maduro dice “¡soy inocente!” mientras Delcy Rodríguez toma el control en Venezuela. El Tren Interoceánico arranca con equipo usado por las prisas del gobierno, y los mercados celebran el plan de Trump para la petrolera venezolana.
En la CDMX, Invea detecta dos grupos que organizan fiestas clandestinas cerca de escuelas, y desde Islandia, Björk exige la independencia de Groenlandia, en medio de las tensiones por Trump. Política, economía, música y caos urbano… ¡todo en un solo episodio! Dale play y... ¡Entérate!
