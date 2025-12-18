El sospechoso del tiroteo masivo en la Universidad de Brown fue encontrado muerto, dijo el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha. Añadió que "lo encontraron muerto, con una mochila, dos armas de fuego y evidencia en el auto que coincide exactamente con lo que vemos en la escena aquí en Providence”.

El jefe de policía de Providence, Oscar L. Pérez, Jr., agregó en conferencia de prensa que el sospechoso fue identificado como Claudio Valente, un estudiante de la Universidad de Brown de 48 años y ciudadano portugués. Pérez Jr. informó que el sospechoso falleció por una herida de bala autoinfligida y su último domicilio conocido estaba en Miami.

La investigación sobre el tiroteo en la Universidad de Brown del fin de semana se basó en "hilos" de información para obtener respuestas de los funcionarios sobre el paradero del tirador, según Neronha, quien agregó que una persona que acudió a los agentes de policía locales con información “dejó este caso al descubierto”.

“Esa persona nos condujo al auto, lo que nos llevó al nombre, lo que nos llevó a las fotografías de ese individuo que alquiló el auto, que coincidían con la ropa de nuestro tirador aquí en Providence que coincidía con la cartera que vemos aquí en Providence”, dijo Neronha.

"No habrá ningún proceso ahora", dijo Nerhona, señalando que la declaración jurada en apoyo de la orden se había publicado en línea.

La declaración jurada, dijo, “les dará una idea del trabajo que realizaron los fiscales, los agentes y los detectives de las agencias que trabajan tan bien juntos”.

Los investigadores creen que Valente es responsable tanto del tiroteo en Brown como del asesinato de un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), quien recibió un disparo mortal en su casa de Brookline el lunes.

El FBI ejecutó hoy órdenes de allanamiento autorizadas en las instalaciones de Salem, New Hampshire, donde encontraron al sospechoso, dijo el agente especial a cargo del FBI, Ted Docks.

Lo “impensable” le sucedió a la comunidad de la Universidad Brown en Providence y recuperarse del devastador tiroteo masivo llevará “mucho tiempo”, dijo el gobernador de Rhode Island, Dan McKee.

"Vamos a cambiar para siempre, pero nuestro compromiso a nivel estatal es seguir apoyando a Providence, Brown y la gente del estado de Rhode Island en la recuperación", dijo McKee.

