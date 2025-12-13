Jóvenes estudiantes narran la conmoción que vivieron tras el tiroteo en la Universidad de Brown, en Rhode Island; lamentaron que haya víctimas mortales tan cerca de la Navidad.

La estudiante de primer año Shiney Mayanja fue evacuada de un edificio cerca de la escena de tiroteo en la Universidad de Brown y declaró a CNN que "dos personas fallecieron cerca de Navidad. Es muy desgarrador".

Estaba con tres amigos estudiando para sus exámenes finales en una pequeña habitación cuando se enteraron del tiroteo, reportó CNN.

En un video que ella grabó, se escucha a un policía preguntar: "¿Oíste algo? ¿Viste algo?". Responden "no".

La policía apareció para acompañarlos afuera y les dijo que "salieran", pero Mayanja dijo que no estaba claro adónde debían ir. Fueron a otro edificio a refugiarse con otros estudiantes.

“No le dimos mucha importancia hasta que vimos más mensajes y gente corriendo afuera. Vimos las luces de la policía. Entonces lo supimos”, dijo Mayanja.

Mayanja dijo a CNN que “tenían miedo por sus vidas”.

Emma Ferraro, estudiante de ingeniería química, estaba en el vestíbulo del edificio de ingeniería trabajando en un proyecto final cuando escuchó fuertes estallidos provenientes del lado este.

Una vez que se dio cuenta de que eran disparos, se abalanzó hacia la puerta y corrió a un edificio cercano, donde esperó un par de horas.

Estaban en exámenes

El tiroteo ocurrió en el edificio Barus & Holley, una estructura de siete pisos que alberga la Escuela de Ingeniería y el Departamento de Física. Según el sitio web de la escuela, el edificio incluye más de 100 laboratorios, decenas de aulas y oficinas.

Los exámenes de diseño de ingeniería estaban aplicándose allí cuando se desató el tiroteo.

Alex Bruce, estudiante de último año de bioquímica en Brown, estaba trabajando en un proyecto de investigación final en su dormitorio, directamente al otro lado de la calle del edificio, cuando escuchó sirenas afuera y recibió un mensaje de texto sobre un hombre armado activo poco después de las 4 de la tarde.

“Estoy aquí temblando”, dijo, observando por la ventana mientras media docena de agentes armados con equipo táctico rodeaban su dormitorio. Dijo que temía por un amigo que pensaba que estaba dentro del edificio de ingeniería en ese momento.

Estudiantes en un laboratorio cercano se ocultaron debajo de los escritorios y apagaron las luces después de recibir una alerta sobre el tiroteo, narró Chiangheng Chien, un alumno de doctorado en ingeniería que estaba a una cuadra de la escena.

Mari Camara, una estudiante de tercer año proveniente de la ciudad de Nueva York y de 20 años, salía de la biblioteca e ingresó apresuradamente a una taquería para refugiarse. Pasó más de tres horas allí, enviando mensajes de texto a amigos mientras la policía registraba el campus.

“Todos están igual que yo, conmocionados y aterrorizados de que algo así haya sucedido”, manifestó.

Tirador vestido de negro

Un tirador vestido de negro mató al menos a dos personas e hirió a otras nueve el sábado en la Universidad de Brown durante los exámenes finales en el campus de la Ivy League, dijeron las autoridades, mientras la policía buscaba al sospechoso.

Los oficiales se dispersaron por todo el campus y en un vecindario lleno de imponentes casas de ladrillo, registrando edificios académicos, patios traseros y porches durante horas después de que estalló el tiroteo.

Casi cinco horas después del tiroteo, oficiales con equipo táctico sacaron a los estudiantes de algunos edificios del campus y los llevaron a un gimnasio.

La universidad alertó a los estudiantes poco antes de las 8:30 p.m. ET que era “imperativo que todos los miembros de nuestra comunidad permanecieran resguardados en sus hogares”.

La presidenta de la Universidad Brown, Christina Paxson, dijo que le han dicho que todas las víctimas son estudiantes, pero que aún no está segura sobre la última persona herida.

El presidente Donald Trump les dijo a los periodistas que había sido informado sobre el tiroteo, y declaró que “todo lo que podemos hacer ahora es rezar por las víctimas” .

“Es una pena”, manifestó en breves declaraciones en la Casa Blanca.

El FBI informó que ya colabora en la respuesta.

Brown, la séptima institución de educación superior más antigua de Estados Unidos, es una de las universidades más prestigiosas del país, con aproximadamente 7 mil 300 estudiantes de licenciatura y más de 3 mil de posgrado. La matrícula, el alojamiento y otras cuotas que tienen que pagar los alumnos ascienden a casi 100 mil dólares por año, según la universidad.

Las puertas exteriores del edificio estaban abiertas, pero las habitaciones interiores que se utilizaban para exámenes finales requerían acceso con credencial, dijo el alcalde de Providence, Brett Smiley.

