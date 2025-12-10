Más Información

Donald Trump exige a México resolver el problema del agua “inmediatamente”

EU confisca buque petrolero frente a costas de Venezuela, confirma Trump; "el más grande jamás incautado"

Pedro Haces niega nexos del extorsionador “Limones” con la Catem; felicita a las autoridades por la detención

Revela Adán Augusto López que aún no paga los libros de AMLO que regaló a senadores; dice que logró un gran descuento

Profeco pide brindar información clara sobre venta de boletos para el partido México vs Portugal

“Estamos hablando por separado con México y Canadá sobre el T-MEC”, dice representante comercial de EU

Hugo Aguilar afirma que la nueva Corte es diferente; rinde primer informe

Sheinbaum destaca entre las mujeres más poderosas del mundo; ocupa el lugar 5 en la lista de Forbes

"Ordeñan" los Aldana 544 millones a Pemex

Dan prisión preventiva a César Duarte, exgobernador de Chihuahua; se queda en el Altiplano por lavado de dinero

Invierno más cálido en el Valle de México; SMN prevé mínimas hasta 3 grados por arriba del promedio

Presentan la "Ley Malena" en el Congreso de Morelos; busca tipificar la violencia ácida como forma extrema de violencia de género

El (ICE) detiene "desproporcionadamente" a latinos en el estado de , encabezados por los ecuatorianos, que han supuesto casi una cuarta parte, según un informe publicado este martes.

El informe, fruto de una alianza entre la (NYIC) y las profesoras Chloe East y Elizabeth Cox de la Universidad de Colorado, utiliza datos de ICE sobre más de 252.000 detenciones administrativas en el país para sacar conclusiones y tendencias.

"Las comunidades latinas están siendo perseguidas en sus barrios y casas, a menudo independientemente de su historial delictivo", dijo el vicepresidente de política de NYIC, Mario Bruzzone, quien tildó las acciones de ICE de "discriminatorias" e instó a la acción política y legislativa para protegerlas.

Un agente de migración en Park Ridge, Illinois, el 19 de septiembre de 2025. Foto: AP/Archivo
Un agente de migración en Park Ridge, Illinois, el 19 de septiembre de 2025. Foto: AP/Archivo

"Nuestro análisis muestra un patrón agudo y consistente: las comunidades latinas, especialmente hombres, están siendo desproporcionadamente perseguidas por ICE", agregó la profesora East.

En el estado de Nueva York, la nacionalidad más perseguida por ICE son los ecuatorianos (24,9 %), seguida por mexicanos (9,9 %), guatemaltecos (8,4 %), hondureños (6 %) y colombianos (5,1 %), que representan en todos los casos menos del 6 % de la población inmigrante no estadounidense.

"Los inmigrantes del centro y el sur de América son el 25 % de la población inmigrante de Nueva York" pero suponen "el 64 % de los arrestos de ICE" en el estado, detalla el documento.

Además, señalan a los hombres latinos como principales objetivos del ICE, ya que suponen el 89 % de detenciones, pese a que son la mitad de la población inmigrante en EE.UU. y menos de la mitad en Nueva York.

El informe advierte también de que las noticias se centran en las detenciones en los tribunales, pero "la tendencia amplia son detenciones en la comunidad, que impulsó el incremento en redadas de ICE", y en este caso los más afectados son "hombres latinos sin historial delictivo".

"Estos arrestos se producen en casas privadas, lugares de trabajo y esquinas de las calles, a menudo sin conexión con una persona con historial criminal o con un caso legal en marcha", indican, lo que supone un giro respecto a la Administración de Joe Biden, y se agrava en Nueva York.

Señalan que bajo Biden, ICE se apoyaba en las detenciones "por acuerdo de las autoridades", que se centran en actividades delictivas y duplicaban el número de detenciones comunitarias, pero en ahora hay "5 arrestos comunitarios por cada arresto (por acuerdo de las autoridades)".

En las conclusiones, el documento alerta de que las proyecciones de deportaciones arriesgan con eliminar medio millón de trabajos en el estado de Nueva York, 150 mil solo en el sector de la construcción, y amenazan también a la diversidad y dinamismo cultural de esta área.

