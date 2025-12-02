Más Información

Inicia debate sobre lista de 10 candidaturas a la FGR; Jucopo hace cambio de última hora e incluye al morenista Félix Herrera

Inicia debate sobre lista de 10 candidaturas a la FGR; Jucopo hace cambio de última hora e incluye al morenista Félix Herrera

“Cayeron dos, nos faltan dos” Chapitos, dice el gobierno de EU tras declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán

“Cayeron dos, nos faltan dos” Chapitos, dice el gobierno de EU tras declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán

Trump advierte que cualquier país que trafique droga hacia EU "está sujeto a ataques"

Trump advierte que cualquier país que trafique droga hacia EU "está sujeto a ataques"

Rumbo a la FGR; los 10 perfiles que aspiran encabezar la fiscalía

Rumbo a la FGR; los 10 perfiles que aspiran encabezar la fiscalía

Ya hay fecha y horario para el México vs Portugal en el Estadio Azteca; el Tricolor también enfrentará a Bélgica

Ya hay fecha y horario para el México vs Portugal en el Estadio Azteca; el Tricolor también enfrentará a Bélgica

Sheinbaum propone modificar monedas de 10 y 20 pesos; así es como la Presidenta plantea que sean

Sheinbaum propone modificar monedas de 10 y 20 pesos; así es como la Presidenta plantea que sean

Gusano barrenador de ganado: Sader activa modificación para contener y erradicar plaga; esto es lo que implica

Gusano barrenador de ganado: Sader activa modificación para contener y erradicar plaga; esto es lo que implica

Ariadna Montiel: Salud Casa por Casa está cumpliendo el objetivo; van más de 8 millones de consultas

Ariadna Montiel: Salud Casa por Casa está cumpliendo el objetivo; van más de 8 millones de consultas

Reservas internacionales superan por primera vez los 250 mil millones de dólares

Reservas internacionales superan por primera vez los 250 mil millones de dólares

Sheinbaum revela que busca llamada con el Papa León XIV; espera que se reúnan y visite México

Sheinbaum revela que busca llamada con el Papa León XIV; espera que se reúnan y visite México

Previo a Navidad y Día de Reyes, proponen prohibir venta de juguetes bélicos como pistolas y bombas en la CDMX

Previo a Navidad y Día de Reyes, proponen prohibir venta de juguetes bélicos como pistolas y bombas en la CDMX

Turnan a comisiones del Congreso iniciativas de Brugada contra la violencia familiar entre pareja; plantean penas de hasta nueve años

Turnan a comisiones del Congreso iniciativas de Brugada contra la violencia familiar entre pareja; plantean penas de hasta nueve años

Washington. El acusado del contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington se declaró no culpable de los cargos de asesinato y agresión durante una primera comparecencia judicial que hizo desde la cama del hospital en el que permanece ingresado, informó la cadena CNN.

Rahmanullah Lakanwal, ciudadano afgano de 29 años, se enfrenta a un cargo de asesinato en primer grado, por la muerte de Sarah Beckstrom, de 20 años, una de las dos agentes a las que supuestamente tiroteó el pasado miércoles cerca de la .

El otro agente afectado mientras patrullaba, Andrew Wolfe, de 24 años, permanece en estado crítico.

Lee también

El acusado, que se encuentra hospitalizado porque resultó herido por agentes federales durante el tiroteo, se declaró inocente de todos los cargos.

Además del de asesinato, está acusado de un delito de agresión con intención de matar, posesión de un arma de fuego y posesión de un arma de fuego durante un acto violento.

Las autoridades siguen investigando el posible motivo del crimen, aunque la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, adelantó que la Justicia podría acusarle de cargos relacionados con terrorismo y buscar la pena de muerte para él.

La jueza del Distrito de Columbia, Renee Raymond, ordenó que el acusado permanezca detenido sin fianza hasta que se celebre el juicio.

Lee también

Durante la comparecencia virtual apareció tapado con una manta, a excepción de la cabeza, y con los ojos cerrados mientras se retorcía de dolor.

Rahmanullah Lakanwal trabajó para una unidad militar respaldada por la CIA en Afganistán y en 2021, cuando las tropas estadounidenses se retiraron del país y los talibanes tomaron el poder, fue evacuado a Estados Unidos junto con miles de afganos.

A raíz de este ataque, el Gobierno de Trump ha congelado todas las peticiones de asilo de cualquier nacionalidad y estudia ampliar la lista de países con vetos de viaje a Estados Unidos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Aguinaldo INAPAM 2025: Fecha límite de pago y monto para adultos mayores. Foto: Canva / INAPAM

Aguinaldo INAPAM 2025: Fecha límite de pago y monto para adultos mayores

Bienestar lanza nuevo apoyo de $1,900 pesos: quién lo puede pedir y cuándo inicia el registro. Foto: Canva / Secretaría de Bienestar

Bienestar lanza nuevo apoyo de $1,900 pesos: quién lo puede pedir y cuándo inicia el registro

Visa H-2B/ iStock/ PeopleImages/ welcomia

¿Sueñas con trabajar en Estados Unidos? Conoce todas las visas que lo hacen posible

Visa americana. iStock/ Andrea Izzotti

¿Por qué te niegan la visa americana de turista? 10 errores que nadie te contó

Parques Nacionales. Foto: iStock/Nikolas_jkd

Visitar parques nacionales en Estados Unidos será más caro: Conoce los precios 2026